La grande question économique : The Mississippi Question !

Il y a neuf ans, Fraser Nelson assurait dans le magasine conservateur britannique The Spectator que la Grande-Bretagne avait un PIB inférieur à tous les Etats américains, excepté le Mississippi. Le 10 août dernier, le Financial Times (1) reposait la question : « Est-ce que la Grande-Bretagne est vraiment aussi pauvre que le Mississippi » ? A noter qu’absolument personne ne s’est posé cette question britannique dans l’Etat du Mississippi ! Mais, pour les Anglais, être comparables (et comparés) à cet Etat du sud, c’est un peu se transformer en Huckleberry Finn (2) !

Si on compare les PIB, la Grande-Bretagne est en fait désormais derrière le Mississippi : 45,485$ par personne pour un Britannique, et 47,190$ pour les cousins d’Huckleberry Finn !

En France on ne se compare sans doute pas autant avec les « West Indies », mais pour le PIB on est en dessous de la Grande-Bretagne, avec 43,061$. Les Canadiens sont pour leur part à 55,646$, soit devant cinq Etats américains (dont le Mississippi) (mais derrière les 46 autres).

A noter que la Grande-Bretagne, depuis qu’elle a quitté l’UE, a eu une croissance de 5,9%, c’est à dire supérieure par exemple à l’Allemagne (+5%).

Le magazine américain The Atlantic (3) qui s’est posé la « question mississippienne » pense que la durée des confinements durant la crise de la Covid, ou bien les conséquences énergétiques des sanctions contre la Russie, sont des éléments récents qui peuvent avoir joué en défaveur de l’économie britannique.

De leur coté, les Etats du sud des USA, comme le Mississippi sont en forte croissance depuis quelques années.

Toutefois, si les signes extérieurs de richesse sont toujours flatteurs pour leurs bénéficiaires, il ne faut pas omettre de souligner les fortes disparités aux Etats-Unis, entre les Etats, mais aussi au sein de chaque Etat. Il suffit de traverser certains endroits du sud (y compris le Mississippi) pour y constater la présence d’une pauvreté affligeante. Tout le monde n’y roule pas en voiture de luxe britannique !

-1 – www.ft.com/content/e5c741a7-befa-4d49-a819-f1b0510a9802

– 2 – Enfant pauvre des romans des Mark Twain qui, dans ces romans, vivait près du fleuve Mississippi, mais pas dans l’Etat du même nom : plus au nord.

– 3 – www.theatlantic.com/ideas/archive/2023/08/britain-mississippi-economy-comparison/675039/

PUBLICITE :