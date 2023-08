Notre nouveau guide de Houston : 37mn de vidéo pour découvrir le meilleur de la plus grande ville du Texas !

Nous avons ajouté cette nouvelle vidéo de 37 minutes (cliquez pour la lire gratuitement) sur Houston et Galveston à nos guides de Houston et Galveston.

Vous y trouverez tous nos conseils pour bien visiter la plus grande ville du Texas : musées, attractions, artistes, fusées, honky tonks et chauves-souris !!! Sans oublier les jolies plages et les dauphins de Galveston ! Si vous appréciez nos publications gratuites, merci de nous mettre plein de « j’aime » et de vous abonner à nos pages Youtube, Facebook, Instagram etc….

Voir aussi :

– Notre guide complet et gratuit des Etats-Unis

Menu de la vidéo sur Houston et Galveston :

Voici le chapitrage de la vidéo si vous voulez aller directement à une partie spécifique :

00:00: Généralités sur la ville de Houston, Texas,

03:11 : Hermann Park

03:53 : Le centre ville de Houston

04:49 : Sam Houston Park (centre ville)

05:34 : Ambiance dans un hobby tonk

05:59 : San Jacinto et la Lone Star du Texas

10:47 : Visite du Buffalo Bayou en vélo

11:55 : Le Red Button et la Big Bubble

12:42 : 300 000 chauves-souris sous un pont de Houston

14:17 : The Museum of Fine Arts, Houston (musée des beaux arts)

18:40 : Houston Art District / The Silos

20:49 : Graffitis proches du centre ville

21:23 : Post Houston

21:53 : The Menil Collection

24:05 : Rothko Chapel

24:50 : Space Center Houston

32:57 : Art Car Museum de Houston

33:53 : Kemah Boardwalk (parc d’attraction)

35:08 : Galveston : les dauphins dans la baie au coucher du soleil

36:24 : Galveston : ses belles plages et sa ville magnifique.

