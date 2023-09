Miami : Venez voir avec nous la coupe du monde de rugby !

Venez soutenir les Bleus dès le premier choc face aux All Blacks le 8 septembre à 15h (heure de Miami) en ouverture de la Coupe du Monde de Rugby 2023 ! Comme souvent pour les Français, c’est La Pizza 1789 qui met l’ambiance, avec plusieurs écrans dont un géant ! L’association Miami Accueil et le journal Le Courrier des Amériques vous y donnent rendez-vous pour le match d’ouverture, puis pour les autres rencontres. Venez un eu en avance pour être certain d’avoir de la place !

Voici les 4 matchs du groupe de la France :

– 8 Sept (15h15) France-Nouvelle-Zélande (match d’ouverture)

– 14 sept (15h) : France-Uruguay

– 21 sept (15h) : France-Namibie

– 6 Oct (15h) : France-Italie

La Pizza 1789 : 5840 SW 71st St, South Miami, FL 33143

