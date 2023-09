Michel Tessier : un Français passionné à South Beach !

Il y a des personnes qui vivent leurs passions, et c’est le cas de Michel Tessier. Arrivé à Miami Beach en 2018 avec femme et enfant, Nathalie et David, il avait déjà eu une vie bien remplie à Paris. « J’ai commencé la photo à 14 ans, j’ai été photographe de presse, j’ai fait par exemple la Guerre du Kippour, et puis je suis devenu photographe de mode, dans les magazines, la publicité. Ensuite je suis parti vivre plusieurs années à Cannes où j’ai rencontré Nathalie, et nous sommes retournés vivre à Paris. » Après la naissance de leur fils, ils se rendent compte qu’il est difficile de le scolariser comme il souffre d’une forte dyspraxie. « Il n’y avait pas assez d’auxiliaires de vie à l’époque. Je suis rentré en politique pour ça, à l’UMP ; on habitait à Neuilly et c’était le fief. Le ministre de l’intérieur de l’époque m’a aidé à faire évoluer la situation, un certain Nicolas Sarkozy. J’ai réussi à faire passer un amendement législatif pour ça, et j’ai raconté ce combat dans mon livre « Itinéraire d’un amendement voté ». Comme on avait réussi à trouver une école pour David, avec l’aide de Sarkozy, j’ai pu intégrer une grande association de parents d’élèves des écoles publiques et développer un département consacré au handicap. Ca a été une partie importante de ma vie : 18 ans de combats, et qui ne sont pas terminés ! » Au passage, il a été nommé Chevalier de la Légion d’Honneur pour cela. Ici, Michel Tessier est membre du comité « access & mobility » de la mairie de Miami Beach. Et comment juge-t-il la situation sur ce sujet en Floride ? « C’est très différent. Ici, la plupart des écoles sont privées, mais ça se passe plutôt bien. C’est plutôt quand ils sortent de la scolarité que les jeunes adultes handicapés sont totalement livrés à eux mêmes. Je n’ai pas la nationalité américaine, je m’investirai probablement plus dans les associations quand ce sera le cas. Quant à mon fils David, il est à Miami Dade College et il s’est beaucoup épanoui ici ».

A Miami, Michel enseigne la photographie dans une école de mode au Design District, et il consacre aussi beaucoup de temps à l’écriture, puisqu’il en est à son huitième ouvrage. L’un d’entre eux, Wagon, a été consacré à la Rafle du Vel d’Hiv, où une grande partie de sa famille a été arrêtée durant l’Occupation de Paris par les armées d’Hitler. Il parle aussi de ce thème devant des publics américains.

Autre thème cher à Michel Tessier, « je suis guérisseur ». En anglais on dit « healer », et c’est aussi le nom d’un de ses ouvrages : Mr Healer. « Je pratique aussi de la régression vers des vies antérieures. Les personnes peuvent ainsi partir vers des endroits dans le passé où ils trouvent des clés pour les problèmes de leur vies d’aujourd’hui. Lors d’une de ces régressions, j’ai rencontré le grand prêtre Aaron, le frère de Moïse, qui détient des connaissances profondes et ésotériques de la Kabbale. »

Comme vous pouvez le constater, Michel Tessier est une personnalité riche en contraste, dont vous pouvez retrouver les livres ici : www.amazon.fr/Michel-Tessier/e/B004MNZPJC

