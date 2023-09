Ouverture de M.A.P à Miami : une nouvel espace d’art contemporain gratuit !

Sans évoquer une énième fois un « nouveau Wynwood » (miracle artistique de Miami qui aura du mal à se reproduire), on devinait tout de même que le quartier voisin d’Allapattah était convoité par tout ce qui était artistique. Après la Rubell Collection qui y a ouvert un bel espace, le 23 septembre 2023 naît officiellement Marquez Art Projects (MAP) : un espace d’exposition pour les collections de John Marquez, magnat de l’immobilier et de la restauration. Plus de 1000 des œuvres (récentes) qui lui appartiennent vont ici être présentées gratuitement, dans quatre parties.

L’une comprend des artistes reconnus, comme Rashid Johnson, Kenny Scharf ou George Condo. Une autre pièce est dédiée à l’art de femmes abstractionniste comme Li Hei Di, Grace Carney, et Michaela Yearwood-Dan. Une troisième salle est consacrée à des artistes locaux de Miami comme Alejandro Pinero Belo, Bernadette Despujols, Hernan Bas, et Aramis Gutierrez. La quatrième partie est réservée aux expos temporaires, et pour commencer ce sera les toiles de Cristina de Miguel, jusqu’à la Miami Art Week pour laquelle ce sera Jose Zuñiga qui sera accroché.

MAP : 2395 NW 21st Ter, Miami, FL 33142

