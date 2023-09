Le speaker de la Chambre, Kevin McCarthy, a indiqué mardi 12 septembre qu’une enquête allait être ouverte pour « abus de pouvoir, obstruction et corruption », dans le cadre d’une procédure « d’impeachment », c’est à dire de destitution du président des Etats-Unis. L’enquête en elle même est un simple préalable et ne laisse pas du tout présager si une telle destitution pourrait un jour être votée. Ce qui intéresse McCarthy et les Républicains, ce n’est pas tant « l’impeachment » que l’enquête pour corruption qu’ils vont ouvrir. En effet, les Républicains réclament à la justice depuis des années (avant l’élection de 2020) une enquête sur des bénéfices dont aurait illégalement bénéficié Hunter Biden (notamment des rémunérations en Ukraine) grâce à des influences directes de son père alors qu’il était vice-président de Barack Obama (c’est ce que disent les accusateurs). Mais il n’y a toujours pas eu d’enquête ouverte sur le sujet, alors même que le contenu d’un ordinateur d’Hunter Biden circule sur internet depuis longtemps, avec des documents qui au minimum nécessiterait l’ouverture d’une procédure dans n’importe quel pays civilisé. A défaut, les Républicains ont donc décidé d’étudier eux-mêmes la question, en s’attaquant au président.

Par ailleurs, la justice américaine s’apprête à inculper Hunter Biden pour « détention illégale d’arme » et pour « fraude fiscale » : de supposés délits vraiment mineurs par rapport à ce que les Républicains pensent qu’il a commis.

Les Démocrates ont de leur côté crié à la plaisanterie, assurant que cette procédure de destitution ne pourrait pas aboutir. Et c’est vrai que, sans preuve de corruption, ce serait difficile de la faire aboutir. Mais les Démocrates se sont fait rappeler qu’eux mêmes ont lancé deux procédures de destitution contre le précédent président républicain, Donald Trump, qui n’avaient à l’époque aucune chance non plus de destituer Mr Trump. C’est donc un peu l’histoire de l’arroseur arrosé…

