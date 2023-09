L’école Le Petit Prince de Boca Raton a acheté des bâtiments !

« C’est un beau roman, c’est une belle histoire », dit la chanson : le rêve américain a souvent un prix… qui s’appelle le travail ! C’est certainement ainsi qu’on peut commencer à parler de l’école Le Petit Prince développée depuis 2012 à Boca Raton par Sophie Lavigne et son équipe. A l’époque on se rappelle de cette équipe avec une petite structure et, voilà, en cette rentrée 2023 après 11 ans de travail acharné, ils ouvrent dans trois bâtiments, dont deux qu’ils viennent d’acheter, avec 127 élèves répartis dans des classes allant de la crèche (avec des petits âgés de 12 mois minimum) jusqu’au CM2 (5e grade). « Je suis très contente, ça nous solidifie, ça nous permet de nous poser, car nous avons été cinq ans dans une église, cinq ans dans une synagogue, et depuis un an ici », explique Sophie.

Elle est aujourd’hui à la tête d’une vingtaine d’employés, pour accueillir ces élèves qui viennent à 50% de Boca Raton, à 25% des villes situées au nord de Boca et 25% de celles du sud. « Nous avons 6 ou 7 familles qui viennent de Jupiter, avec un papa qui reste toute la journée », c’est dire s’il y avait besoin de telles structures dans la région. « Ici nous allons pouvoir accueillir jusqu’à 165 élèves. C’est vrai que c’est un beau développement, lors de notre pique-nique de septembre organisé avec Miami Accueil nous avions des adolescents qui revenaient nous voir pour la première fois, c’était beaucoup d’émotion et des larmes pour certains ! »

C’est ainsi que se solidifie la présence française en Floride, notamment grâce à son système scolaire qui s’est construit grâce à la vaillance et l’esprit d’entreprise de certains.

A noter également que, durant les après-midi, l’école propose des activités en français ouvertes à tous :

– Lundi : FLE (français langue étrangère), danse classique et Ninja parkour

– Mardi : espagnol, cuisine

– Mercredi : FLAM (français langue maternelle), judo.

– Jeudi : danse espagnole, théâtre et étude.

Le Petit Prince – The French International School of Boca Raton

258 NW 15th St, Boca Raton, FL 33432

(561) 391-1140

www.frenchschoolbocaraton.com

PUBLICITE :