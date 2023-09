Une expo en immersion « Le Petit Prince » à Miami !

D’une part les expositions en immersion sont très à la mode (notamment sur les artistes peintres), d’autre part… c’est le 80e anniversaire de la publication du roman d’Antoine de Saint Exupéry, Le Petit Prince. Et c’est à New-York qu’il fait été publié pour la première fois. Ce livre qui est le plus traduit au monde (après la Bible) est tellement populaire qu’une statue du Petit Prince vient d’éteindre installée à côté de la librairie française Albertine, en face de Central Park sur la 5e avenue de New-York.



Mais revenons à Miami, à partir du 13 octobre et pour plusieurs mois vous pourrez ainsi venir profter d’une immersion dans l’univers numérique du Petit Prince. Ca ravira vos enfants qui pourront profiter d’une mise en scène grandiose pour cet univers poétique unique !

Ca va rester en place durant plusieurs mois, c’est juste à côté de Jungle Island (sur le pont entre Miami et Miami Beach), et c’est 31,90$ par personne (gratuit jusqu’à 3 ans).

The Little Prince World

Watson Island – 888 MacArthur Cswy, Miami

www.thelittleprinceworld.com

