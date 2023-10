McCarthy : le président de la Chambre des représentants a été destitué, une première dans l’histoire américaine

Kevin McCarthy, le « speaker » (président) républicain de la Chambre des Représentants, a été destitué. Vendredi dernier il avait fait voter le budget provisoire de l’administration Biden, malgré l’opposition de la minorité trumpiste, emmenée par le représentant de Floride, Matt Gaetz.

En retour, ce mardi huit élus de la même minorité trumpiste a ajouté ses voix à celles des Démocrates afin de destituer McCarthy par 216 voix contre 210. Un tel limogeage ne s’était jamais produit dans l’histoire de la Chambre.

McCarthy aura tenu le poste durant 269 jours. IL n’a pas encore indiqué s’il sera de nouveau candidat ou pas. Après leur victoire des midterms, les Républicains avaient déjà eu beaucoup de mal à se mettre d’accord sur le nom du speaker, McCarthy étant de facto dans une position de faiblesse. Il avait toutefois fait tout son possible pour être élu. Aujourd’hui, l’élection du speaker risque donc d’être encore plus problématique.

Depuis le début du premier mandat Obama, une fracture s’est progressivement fait jour au sein des Républicains, avec une aile droite d’abord identifiée comme « Tea Party », qui s’est globalement ralliée à Donald Trump, critiquant les Républicains plus centristes qu’ils surnomment « RINO » : un acronyme pour « Republicains in name only » (ce qui peut se traduire par « ils n’ont de républicain que le nom »). L’élection de Trump avait rallié tout le monde derrière son nom en 2016, mais aujourd’hui la minorité la plus radicale se distingue ainsi de nouveau et la séparation entre les deux camps se fait sentir, même s’il n’y a plus beaucoup de parlementaires à oser critiquer Donald Trump.

PUBLICITE :