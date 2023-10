Des grands changements à l’Alliance Francophone of the Palm Beaches en 2023   

Fondée en mars 2010, cette association bénévole sert la communauté francophone de Palm Beach County et Broward County par l’enseignement gratuit du français, l’organisation de soirées culturelles et artistiques, de conférences. La Francophonie est une organisation mondiale et Alliance Francophone a pu rassembler des affilés d’origine de plus de dix pays francophones dans les comtés de Palm Beach et Broward.

Cette année, un groupe de « jeunes » Young Friends of Alliance Francophone, sous l’égide de Catherine Quinn, francophile et publiciste de profession, vous invite à joindre leur communauté : « The Young Friends c’est la prochaine génération de l’Alliance Francophone ; un groupe qui rassemble des natifs francophones, des personnes qui apprennent le français et des amoureux de la culture française dans le but de se connecter, d’apprendre et d’inspirer. Des événements sociaux et éducatifs sont organisés pour nos membres afin de les aider à interagir les uns avec les autres et à découvrir les diverses offres culturelles du comté centrées sur la langue et la culture françaises. Nous organisons de nombreux événements dans des entreprises françaises locales afin de soutenir davantage la communauté française de Palm Beach et même du comté de Broward.»

Alliance Francophone vous invite cordialement à participer aux nombreux événements organisés cette année et vous remercie du support que vous pouvez lui apporter.

Francophones de tout pays ou Francophiles, amoureux de cette belle langue française et de vos diverses cultures, vous êtes tous invités ! Courriel pour information : alliancefrancophpb@gmail.com ou telephone 917-216-5374. Réponse vous sera donnée dans les 48 heures.

Il y a aussi un nouveau site internet ici : www.francopb2.org

Les réunions de l’Alliance en novembre :

– 1er nov (12h30) : à Palm Beach

– 10 nov (11h) à Lake Worth

– 12 nov (11h30) à West Palm Beach

– 14 nov (14h) : Lake Worth

– 15 nov (9h30): conversation française à Boca Raton.

– 16 nov (18h30) : Beaujolais Nouveau à Delray Beach

– 22 nov (9h30) : conversation française à Palm Beach

– 22 nov (9h30) : conversation française à West Palm Beach

– 30 nov (17h30) : Happy Hour.

PUBLICITE :