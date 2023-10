Votre agent immobilier francophone Dominique Delcourt, à Orlando, Jacksonville et Tampa avec Lafayette Realty & Management Group

Dominique Delcourt est à la tête de Lafayette Realty & Management Group, un groupe immobilier situé à Orlando, Jacksonville et Tampa, spécialisé dans l’achat, la vente et la location de biens, mais aussi dans leur gestion locative.

Agent immobilier et broker depuis vingt-cinq ans en Floride centrale, Dominique Delcourt connaît sur le bout des doigts le marché local, les réglementations immobilières et les rouages administratifs américains, mais aussi les attentes des francophones, car elle-même française d’origine. Accompagnée depuis quelques années de son fils Jack Delcourt, elle travaille sur un large périmètre allant de la Floride du nord (Jacksonville, Daytona, Melbourne,…) à la Floride Centrale (Orlando, Kissimmee, Davenport,…) jusqu’à la Baie de Tampa.

D’un naturel très dynamique, Dominique Delcourt est une femme qui aime le contact et qui sait à quel point un projet immobilier peut être un moment angoissant, qui plus est à l’étranger. « Je sais me mettre dans la peau de mes clients francophones, leur poser les bonnes questions afin d’analyser leurs besoins et dénicher les biens qui leur correspondent ». Très à l’écoute de ses clients, professionnelle et transparente dans toutes ses démarches, elle prend le temps d’expliquer les étapes incontournables d’un projet immobilier en Floride, aime guider les personnes dans leur réflexion d’achat ou de vente, sait les conseiller en fonction de leurs envies, de leurs objectifs financiers, ou les rassurer dans leurs choix. « Pour moi, il n’y a pas de petits projets, je peux m’occuper de la location d’un appartement modeste, comme de la vente ou de l’achat d’une propriété exceptionnelle. Ma motivation et ma disponibilité sont les mêmes. Je fais un métier qui rend les gens heureux, et j’ai à cœur de leur trouver le produit de leurs rêves ! ».

Lafayette Realty & Management Group, c’est aussi la gestion de votre bien immobilier. « Après un investissement locatif, les clients sont souvent perdus, et ne savent pas comment gérer leurs acquisitions. Nous proposons un service de management, qu’il s’agisse d’appartements en copropriété, de maisons individuelles, ou de « multi family » (au-delà de trois unités dans un même immeuble) considéré ici comme de la gestion ‘commerciale’ ». Concrètement, le groupe gère au quotidien vos biens : rédaction et administration des baux, facturation des loyers, négociation de prix, gestion des réparations, paiement des factures, etc.

Que vous soyez primo-accédant ou un investisseur accompli, le groupe vous accompagne donc de la recherche de votre propriété jusqu’à sa gestion. « Notre objectif est simple : optimiser votre investissement et vous simplifier la vie en vous proposant des services ‘clés en mains’ ! ».

La Floride est selon Dominique Delcourt une région toujours très dynamique qui offre de belles opportunités d’investissements, tant pour une résidence principale que pour du locatif. « Les prix se sont certes envolés ces dernières années, mais le marché s’est stabilisé, et a même baissé pour certains produits. Il y a aujourd’hui des possibilités d’achat intéressantes, et de nouveau des marges de négociations. C’est donc le moment de faire des affaires ! ».

Lafayette Realty & Management Group

Dominique Delcourt / Jack Delcourt 5401 S. Kirkman Rd. Ste 310 Orlando, FL 32819

1613 King St. Jacksonville, FL 32204

Téléphones : (321) 750 3031 / (407) 404 0121

E-Mail : lafayetterealtygroup@gmail.com

www.lafayettemanagementgroup.com