Il y aurait six plaintes contre un agent immo de Détroit. Un Belge, cette fois

Selon nos confrères du journal Le Parisien, six plaintes seraient déposées contre un ressortissant belge francophone vendant des maisons à pas cher à Détroit (Michigan). On met l’info au conditionnel (et on ne met pas le nom de la personne qui serait poursuivie) car on n’a pas trouvé trace de ces six plaintes au tribunal de Détroit, mais bon généralement quand il y a un article de deux pleines pages dans Le Parisien, c’est qu’il y a vraiment une affaire en cours, et c’est donc le cas avec cet article du 5 novembre 2023.

A Détroit ce ne serait d’ailleurs pas nouveau, puisque, comme à Cleveland et ailleurs dans la Rust Belt, de nombreux (des milliers) de Français et certains canadiens se plaignent d’avoir acquis des maisons ou des terrains à pas cher qui n’auraient pas la valeur escomptée ou bien qui se seraient fait arnaquer dans la gestion de ces maisons. Ca change des escrocs Français, puisque cette fois selon Le Parisien, ce serait « un Belge au sourire éclatant » qui aurait vendu ces maisons. Ceci dit, il y aurait ainsi des Français à se déclarer « victimes ». Selon le journal, l’avocat qui essayerait de monter une « class action » (action en justice groupée) serait Me Eric Witt.

Le quotidien donne la parole à l’agent immobilier qui, en synthèse, se défend en assurant que c’est la faute à la Covid (que les locataires étaient devenus inexpulsables à ce moment là etc…), et que ça arriverait aux USA aussi que des clients ne soient pas contents, ce qui ne veut pas dire que c’est illégal (c’est vrai que ce n’est pas toujours évident et qu’il faut en conséquence privilégier la présomption d’innocence jusqu’à ce que la justice ait rendu sa décision).

Par delà ce cas précis, la première fois que Le Courrier a fait un article sur les arnaques aux terrains et maisons à pas cher, c’était en 2015, soit quelques années avant la Covid !!! Pas une année depuis lors sans qu’on entende parler de ce genre d’affaires à Détroit ou à Cleveland, dans le Dakota etc… Ainsi, 250 personnes ont porté plainte début 2020 (avant la crise de la Covid) contre un Français de Floride qui vendait des maisons à Détroit. Il y a des plaintes contre des Français résidant en Floride, et c’est d’ailleurs pour cela qu’on s’intéresse ,pis (journal) à ces affaires qui n’intéressent pas beaucoup les autorités américaines, et encore moins les autorités françaises, malgré les milliers de victimes et les millions d’euros évaporés !

On a déjà parlé d’autres plaintes en cours ici ou ici et expliqué ici comment les arnaques se montaient

Grosso modo, pour le cas des arnaques réelles (pas juste des clients mécontents) il s’agit d’arnaques au rêve américain : des terrains sans valeur réelle ou des maisons dans des villes en ruine sont vendues à des étrangers qui sont ensuite persuadé d’être devenus « propriétaires aux Etats-Unis », ce qui fait bien dans les discussions en société. Ils sont souvent appâtés par des solutions clé-en-mai : ils mettent l’argent sur la table et les agents leur disent qu’ils s’occuperont ensuite de tout, générant ainsi un « revenu passif » qui, forcément, va leur rapporter 10% ou 15% de retour sur investissement par an, sans rien avoir à faire du tout !

Un groupe Facebook de personnes ayant « investi » avec cette société de Détroit a publié l’article du Parisien ici (autrement il est payant).

