MAGA : Ce qu’on a vu et entendu au rallye de Trump à Miami

Le Courrier des Amériques est allé prendre la température à la réunion publique de Donald Trump le 8 novembre dans le cadre de la campagne électorale, un an avant l’élection présidentielle de 2024.

Quand Trump s’est lancé pour la première fois en 2015, il était à peu près tout seul. La quasi-totalité des cadres de son parti (Républicain) lui étaient hostiles : aussi bien les centristes que les néo-conservateurs. Trump avait les électeurs qui le soutenaient, mais les militants « MAGA » (Make America Great Again) n’existaient pas encore : ils sont arrivés progressivement par la suite. Les « rallyes » du président sont depuis lors devenus des sortes de « grand-messes » immenses et souvent en plein air. C’est toujours le cas aujourd’hui. Ca ne veut pas dire que Trump aura les 50%+1 voix nécessaires à être élu président en 2024, mais en tout cas grâce à ces réunions il a cette flamboyance que les autres candidats n’ont pas. On peut dire que ce « MAGA » est tout sauf un gadget, et Trump le dit lui même (avec modestie) : « c’est le plus grand mouvement politique qui ait jamais existé ». Ca fait 8 ans que ce mouvement MAGA dure, donc c’est probablement vrai (sur le sol américain, bien entendu).

A Miami le stade est plein avec pas loin de 10 000 personnes, d’un peu toutes les générations. Dans un coin, Donald Trump Jr signe son dernier livre à des centaines de fans qui font des selfies avec lui.

En 2016 il y avait en vente une casquette rouge « MAGA » mais maintenant il y a des dizaines de modèles différents tout comme les t-shirts ou les drapeaux et autocollants pour voitures.

On est dans une ville hispanique (Hialeah) de Miami-Dade. Un pasteur prie avec la foule « pour que le communisme ne vienne jamais ici ». Au moins 30% du public est d’origine latino, et à Hialeah il y a une majorité de citoyens d’origine cubaine. Le maire de Hialeah précise : « Trump lui il nous comprend. Il avait promis de renverser la politique d’Obama avec Cuba. Je n’avais jamais vu ça de ma vie : un président qui fait ce qu’il avait dit qu’il ferait ! »

Un mois après les attentats d’octobre 2023 en Israël, il y a également au moins une vingtaine de personnes portant des drapeaux bleus et blancs.

Les discours sont en général très pacifistes, mais en même temps très remontés contre l’Iran, le Hamas, Cuba et les autres pays socialistes d’Amérique (Venezuela, Honduras, Nicaragua…).

Autres paradoxes : les anti-communistes de Miami sont tous habillés en rouge ! La moitié des gens ici sont des enfants d’immigrés, mais ils applaudissent le maire de Hialeah quand il s’exclame « ce qui se passe à la frontière sud ce n’est pas une immigration, c’est une invasion ».

Donald Trump Jr monte sur la scène. On ne sait pas s’il a la créativité et l’habileté politique de son père, mais en tout cas il est encore meilleur orateur que lui, et il commence à avoir beaucoup d’expérience. Don Jr sait saisir la foule et sans aucune note ou prompteur. Il maitrise ses sujets, mais il fait aussi (comme son père) du populisme : il reste simple, il fait rire, et il est parfois cruel quand il imite les handicaps de Biden ou McConnell (son père aime aussi les caricatures féroces) ! Le show de Don Jr est énorme. C’est important de le souligner, car il est passionné de politique et il est l’héritier naturel du « MAGA » : sa popularité est très forte, ce qui pourrait lui permettre de débuter la Primaire de 2028 en tête des intentions de vote. On a d’ailleurs du mal à voir pourquoi il laisserait sa place à un autre…

Le MAGA et sa foule ont développé une culture extrêmement contestataire, contre les politiciens, les « hommes politiques riches ». « Joe Biden et ses amis sont des communistes qui s’enrichissent » tape encore Don Jr.

Avant Trump, les Républicains étaient des gens « corrects » qui ne faisaient pas de vague. Aujourd’hui le « politiquement incorrect » est le maître mot.

L’orateur suivant est tout de blanc vêtu sur l’écran géant ; son prénom écrit en immenses lettres rouges : E-L-V-I-S lance sa protest song : « If I can dream », qui a électrisé l’Amérique à Noel 1968. Des hommes en noir se distinguent sur les toits autour du stade. La foule se lève : il est là. Ce qui choque le plus, c’est sa forme physique : exactement le même Trump qu’en 2015, sauf qu’à l’époque il n’avait que 69 ans.

Sur le fond maintenant, on se rappelle que dans ses rallyes, en 2015, Trump lançait quelques slogans pour construire « le mur » (à la frontière mexicaine), ou encore favorables à la paix. Puis il remerciait sa famille et ses amis durant une heure. En 2019, au contraire, Trump donnait de longs discours politiques argumentés (et à l’époque ses tirades étaient moins critiques à l’encontre du président puisque, le président, c’était lui). Cette fois, en 2023, Trump est plus populiste : il cherche à susciter l’émotion, il est un peu plus décousu : on se demande s’il lit son prompteur ou s’il improvise. Probablement un peu des deux. Avec des attaques incessantes et percutantes contre Joe et Hunter Biden, mais aussi de longues affirmations sur la « triche » dont il se dit avoir été victime lors de l’élection présidentielle de 2020. « Ils ont triché comme une bande de chiens. On est les meilleurs et il faut qu’on sauve le pays.»

Les fondamentaux n’ont pas changé et il est en phase avec le public. Ce que le MAGA veut est assez simple : l’arrêt des guerres, moins d’impôts, des jobs, la sécurisation de la frontière sud et les mêmes thématiques qu’en 2016, auxquelles s’est ajoutée depuis 2020 des exigence de « fin de la triche électorale ».

La position pacifiste de Trump va créer plus de débats qu’en 2016, vu que les conflits et les risques de conflits sont aujourd’hui d’une dimension beaucoup plus importante (il y a désormais des tensions avec des puissances nucléaires comme la Russie et la Chine).

Il y a un grand enthousiasme dans les réunion publiques, car chacun sait que Trump peut être réélu : « Vous avez vu, je suis en tête dans la plupart des sondages. Et puis, vous avez vu, je suis même en tête chez les femmes ! Finally !!!« , hurle-t’il en provoquant le rire de la foule et le cri des femmes présentes.

Pour le moment, les différentes procédures judiciaires à son encontre sont galvanisantes, « martyrisantes » pour le candidat. Il faudra voir si elles peuvent l’ébranler à un moment ou un autre, mais il apparaît déjà « TBTF » (too big to fail), comme on dit ici (trop important pour que le système puisse se permettre de le laisser s’effondrer ou l’aide à s’effondrer).

En synthèse, Trump n’a pas changé, mais l’époque, elle, est un peu différente. On va voir dans les prochaines semaines s’il reste un monument américain !

Le Discours de Donald Trump Jr :

Le Discours de Donald Trump :

