Les nouveaux films, séries et saisons originales de Netflix, Amazon Prime, Disney+ et Apple TV+ , aux Etats-Unis en Décembre 2023

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois de Décembre 2023 aux Etats-Unis.

APPLE TV+

Le 15 décembre :

The Family Plan

Dan Morgan était autrefois un assassin d’élite du gouvernement. Aujourd’hui, des décennies plus tard, il mène une vie de famille tranquille en banlieue. Lorsque des ennemis venant de son passé le retrouvent, il embarque sa femme sans méfiance, sa fille adolescente angoissée, son fils adolescent joueur professionnel et son bébé de 10 mois dans leur mini-fourgonnette lors d’un voyage de vacances vers Las Vegas. C’est avec Mark Wahlberg et Michelle Monaghan.

DISNEY+

Le 1er décembre :

Timeless Heroes

Alors que sort le même jour le dernier Indiana Jones sur le même canal, Timeless Heroes », réalisé par le célèbre documentariste Laurent Bouzereau, explore l’attrait durable d’Harrison Ford et son casting dans la franchise emblématique « , tout comme l’impact et l’inspiration générés par les films.

Le 1er décembre :

The Shepherd

Le court métrage se déroule la veille de Noël 1957 et raconte le voyage de retour d’un jeune pilote de la RAF qui prend une tournure dramatique lorsqu’un mystérieux aviateur apparaît.

Le 6 décembre :

“SuperKitties: Merry Mousemas” — 22-Minute Special

Comptez sur Disney pour sortir de nombreux divertissements pour enfants lors du mois de décembre, dont celui-ci !

Le 11 décembre :

Science Fair: The Series

Inspirée du documentaire Science Fair, voici une nouvelle série sur l’agonie et l’extase de la sous-culture adolescente bien-aimée et intelligente de la science compétitive. Elle suit les hauts et les bas de certains des jeunes innovateurs, ingénieurs et scientifiques les plus brillants sur la route du Big Show – le Salon international des sciences et de l’ingénierie (ISEF).

Le 13 décembre :

Mickey Mouse Funhouse

Deux épisodes, dont un de 22 minutes !

AMAZON PRIME ORIGINALS

Le 1er décembre :

Candy Cane Lane

Eddie Murphy joue dans cette aventure comique des vacances de fin d’année qui parle d’un homme en mission pour remporter le concours annuel de décoration de Noël de son quartier. Chris (Eddie Murphy) a conclu par inadvertance un accord avec un elfe espiègle nommé Pepper (Jillian Bell) pour améliorer ses chances de gagner. Au risque de gâcher les vacances de sa famille, Chris, sa femme Carol (Tracee Ellis Ross) et leurs trois enfants doivent faire une course contre la montre pour briser le sort de Pepper, affronter des personnages sournoisement magiques et sauver Noël pour tout le monde.

Le 8 décembre :

Merry Little Batman

Merry Little Batman est une comédie d’action familiale animée destinée à rejoindre la galerie des films de vacances classiques. Lorsque le jeune Damian Wayne se retrouve seul au Wayne Manor la veille de Noël, il doit se transformer en « Little Batman » afin de défendre sa maison et Gotham City contre les escrocs et les super-vilains déterminés à détruire les vacances.

Le 15 décembre :

Reacher (saison 2)

La deuxième saison de Reacher commence lorsque l’enquêteur chevronné de la police militaire Jack Reacher (Alan Ritchson) reçoit un message codé indiquant que les membres de son ancienne unité de l’armée américaine, la 110e MP Special Investigations, sont mystérieusement et brutalement assassinés un par un. Tiré de son style de vie de vagabond, Reacher retrouve trois de ses anciens coéquipiers pour enquêter. Ensemble, ils commencent à relier les points dans un mystère où les enjeux augmentent à chaque instant et soulèvent des questions sur qui les a trahis et qui va mourir ensuite.

Le 1er décembre :

May December

Un film de Todd Haynes avec Natalie Portman et Julianne Moore : « Vingt ans après que leur romance notoire dans les tabloïds ait envahi le pays, un couple marié cède sous la pression lorsqu’une actrice arrive pour faire des recherches sur leur passé pour un film. »

Le 6 décembre :

Blood Coast / Pax Massilia (saison 1)

Dans cette série française, un groupe de policiers aux méthodes particulières traque un dangereux criminel afin d’éviter que Marseille ne plonge dans un bain de sang.

Le 7 décembre :

Hilda (Season 3)

Hilda, l’une des meilleures séries d’animation pour enfants de l’histoire de Netflix, revient pour la dernière fois avec une dernière saison de sept épisodes et une émission spéciale de 70 minutes.

Le 8 décembre :

Leave the World Behind

Sam Esmail adapte le roman Rumaan Alam avec en vedette Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali et Myha’la. « Des vacances en famille à Long Island sont interrompues par deux inconnus qui annoncent une mystérieuse cyberattaque. Alors que la menace devient plus imminente, les deux familles doivent décider de la meilleure façon de survivre à la crise potentielle, tout en luttant pour trouver leur propre place dans ce monde en train de s’effondrer. »

Le 15 décembre :

Face to Face with ETA: Conversations with a Terrorist

Ce documentaire espagnol interviewe Josu Ternera, l’ancien chef du groupe terroriste ETA.

Le 15 décembre :

Chicken Run: Dawn of the Nugget

23 ans après… il revient !

Le 20 décembre :

Maestro

Le biopic suit la relation de longue date entre Leonard Bernstein et Felicia Montealegre Cohn Bernstein.

Le 22 décembre :

Rebel Moon: Part I: A Child of Fire

Dans l’espoir de lancer une énorme nouvelle franchise fantastique de science-fiction pour Netflix, voici Rebel Moon, du scénariste/réalisateur Zack Snyder.

Une jeune femme est à la recherche de guerriers venus d’autres planètes pour combattre les armées tyranniques qui terrorisent sa paisible colonie. Il y aura un deuxième film, des jeux vidéo… C’est avec Charlie Hunnam et Anthony Hopkins en vedette, Sofia Boutella, Djimon Hounsou…

Le 28 décembre :

Pokemon Concierge (saison 1)

Destinée à élargir le monde Pokémon, l’histoire de cette nouvelle série suit Haru, concierge du « Pokémon Resort », et ses interactions avec les Pokémon et leurs propriétaires qui leur rendent visite en tant qu’invités.

Le 29 décembre :

Berlin (saison 1)

Money Heist n’est plus sur nos écrans depuis quelques années mais reviendra aux côtés de Pedro Alonso, qui reprendra son rôle d’Andres « Berlin » de Fonollosa, l’un des caractères les plus populaires de la série. « Durant l’âge d’or de Berlin, l’amour et l’argent sont ce qui le motive dans la vie. Son prochain grand braquage ? Un jackpot de bijoux d’une valeur de 44 millions.

