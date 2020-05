Le président Trump suspend l’immigration vers les Etats-Unis : notre analyse

M.A.J. MARDI SOIR : SUSPENSION DES GREEN CARDS POUR 2 MOIS

Le président américain a très rapidement précisé mardi soir que ce serait la délivrance de nouvelles cartes vertes qui serait suspendue pour une période de 60 jours. On ne sait pas si ça comprend les renouvellements (à priori non), et il devrait y avoir des exceptions. Le décret pourrait être signé dès mercredi 22 avril, et donc on en saura alors plus. Le cas des visas de travail temporaire n’a que brièvement été évoqué, mais… il se pourrait quand même qu’il y ait de la casse demain à ce niveau-là. Il y a eu du lobbying de fait dans les secteurs employant des travailleurs saisonniers et ils devraient donc pour leur part pouvoir venir travailler aux Etats-Unis.

Les services de l’immigration étant fermés depuis plusieurs semaines aux Etats-Unis… ça ne changera pas grand chose pour le moment !

NOTRE COMMENTAIRE :

Limiter ainsi la restriction aux Green Cards est difficilement compréhensible d’un point de vue politique, car en temps normal, en 60 jours il y a en moyenne 96 000 cartes vertes d’octroyées aux Etats-Unis (sur la base de l’année 2019). Comparé aux 22 millions d’Américains qui viennent de perdre leur emploi… on peut donc dire qu’il s’agit d’une mesure on ne peut plus symbolique. Elle fera du bruit dans les palais de justice où l’opposition va essayer de faire annuler ce décret. Mais dans tous les cas on se demande si ça va vraiment enrichir les Etats-Unis d’une quelconque manière. Si ce n’est pas le cas… il y aura d’autres mesures… et ça pourrait être le cas dès demain !