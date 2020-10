A lire et à écouter aux Etats-Unis en Novembre 2020

Voici plusieurs disques et livres d’intérêt qui sortent en novembre 2020 aux Etats-Unis (ou sont récemment sortis).

LIVRES EN ANGLAIS

Putnam : The Upswing

« Comment l’Amérique s’est unie il y a un siècle, et comment nous pouvons le faire à nouveau ». Le politologue Robert Putnam a longuement expliqué depuis des décennies comment les Etats-Unis ont perdu en lien social (ce qu’il appelle le « capital social ») depuis les années 1960 ; un capital encore plus dilapidé aujourd’hui par l’apparition des réseaux (a)sociaux. Est-ce qu’une société si polarisée peut recréer un « nous » ? Il y croit, et il explique pourquoi dans ce livre de 480 pages sorti le 13 octobre chez Simon & Schuster.

The Last Libertines

Arrive en anglais (mais il est sorti en français en 2016) le livre de Benedetta Craveri « Les derniers libertins » : « le roman vrai des derniers feux de la monarchie, la chronique d’une civilisation au raffinement inégalé, et que 1789 emportera à jamais. Le roman vrai de sept destins, chacun emblématique et unique à la fois. Des aristocrates de haut lignage, dotés des vertus dont tout noble doit s’enorgueillir : fierté, courage, raffinement, culture, esprit, art de plaire. Ils se connaissent, sont cousins ou rivaux, libertins dans une société où l’on veut aimer à sa guise, puisque le mariage y est de convenance. Maîtresses officielles ou secrètes, liaisons épistolaires et enflammées, dépit, faveur, puis disgrâce… Jamais l’art de conquérir ne fut porté à cette incandescence. »

Barack Obama : A promised Land

Le 17 novembre sortira le livre le plus attendu de l’année : le premier tome des mémoires présidentielles de Barack Obama, commençant par cette incroyable odyssée qui l’a amené jusqu’aux marches de la Maison-Blanche. Par delà son destin incroyable, il y a un grand intérêt à voir la photographie qu’avec du recul Obama peut livrer de son Amérique.

768 pages, Éditions Crown.

NOUVEAUX DISQUES

The Smashing Pumpkin : Cyr

Le 27 novembre, un mois après Halloween sortira le nouvel album du groupe d’éclateurs de citrouilles de Chicago, un disque nommé « Cyr ». Les six premiers morceaux (sur vingt) révélés sont d’un style très mélancolique « new wave » et en tout cas sonnant les années 1980.

Josh Abbott Band : The Highway Kind

Voici un très sympathique groupe country texan fondé en 2006 qui en est à son sixième album, avec de belles balades rock.

Le disque est pour le 20 novembre, mais déjà quatre titres du chanteur country sont sortis. C’est très radiophonique, mais pas trop mal. Certains titres sont parfaits pour des road trips, et on aime bien aussi « I hope you’re happy now » en duo avec Carly Pearce.

AC/DC : Power Up

Ce sera le 17e album pour AC/DC, hommage au défunt Malcom Young, mais qui voit le retour de Brian Johnson dans le groupe ! Le premier titre révélé, Shot in the Dark, ressemble à du… AC/DC.

