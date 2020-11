Emmanuel Macron se plaint de la manière dont la presse anglo-saxonne couvre le terrorisme en France

Le président Emmanuel Macron a accepté un échange téléphonique avec le New-York Times (1) durant lequel il s’est plaint que certains médias anglo-saxons aient plus critiqués la France que le terroriste, après la décapitation d’un professeur d’histoire près de Paris le mois dernier. Pour le président français, ces médias ne comprendraient pas « la laïcité à la française ». Le journaliste, Ben Smith, réplique dans cet article du 15 novembre que lorsque l’enseignant a été tué, Emmanuel Macron a « répondu par la répression de musulmans accusés d’extrémisme, avec une vague de perquisitions et la promesse de dissoudre certaines associations.« .

Pour Emmanuel Macron : “Notre modèle est universaliste et pas multiculturaliste (…) Dans la société, je me fiche de savoir si quelqu’un est noir, jaune, blanc, s’il est catholique ou musulman, il est d’abord citoyen”.

Ben Smith a demandé à Emmanuel Macron « si ses plaintes à l’encontre les médias américains n’étaient pas elles-mêmes un peu trumpiennes — des attaques hautement médiatisées au service d’un programme politique. » Et de commenter : « Se battre avec les médias américains est aussi un sport de longue date en France, et il peut être difficile de savoir quand un débat sur les différences culturelles est authentique et quand il vise à cacher des réalités gênantes.«

1 – L’article présente les faits comme « un appel d’Emmanuel Macron », mais l’Elysée assure avoir rappelé le quotidien américain à la demande du journal. www.nytimes.com/fr/2020/11/15/business/media/macron-medias-americains-islam.html