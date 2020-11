Les infos en bref du Courrier des Amériques – Décembre 2020

Voici plusieurs infos sur la vie aux Etats-Unis rassemblées pour le numéro de décembre du journal Le Courrier des Amériques !

MAGNOLIAS FOR EVER

Si vous vous demandez de quel pays peut bien être cet étendard , alors voilà, il s’agit du futur drapeau de l’Etat du Mississippi. L’actuel drapeau date de 1894 et il porte dans un coin l’étendard de guerre confédéré. En 2001, un premier référendum avait vu 65% des votants souhaiter garder le drapeau, mais lors d’une consultation le 3 novembre, c’est celui-ci qui a été choisi par près de 70% des votants, avec un magnolia au centre (symbole de l’Etat) un nombre d’étoiles rappelant que le Mississippi fut le vingtième Etat de l’Union, et une étoile dorée en symbole des peuples autochtones. Il reste désormais au parlement du Mississippi à ratifier ce choix ce qui devrait être fait en début d’année.

RENCONTRE DU TROISIEME TYPE

Un long monolithe métallique rappelant celui du film « 2001 l’odyssée de l’espace » a été trouvé par des fonctionnaires dans le désert de l’Utah, et ce mystère déclenche bien des passions et hypothèses. L’Utah est assez proche du Nevada et de son « Area 51 » !

Il n’est pas certain que le monolithe soit retiré par les autorités.

LE DIVERSITY BAN RESTE EN CALIFORNIE

Par référendum, les Californiens ont déclaré à 56% contre 44% vouloir continuer à bannir la discrimination dans les emplois publics de l’Etat (et donc ne pas accepter la discrimination positive).

GOOGLE TREE MAP

La Ville de Los Angeles a établi un partenariat avec Google pour cartographier la densité de végétation et identifier les quartiers de la ville qui ont besoin de planter des arbres pour lutter contre la chaleur, qui comme chacun le sait peut parfois devenir extrême en Californie.

FINANCEMENT DES ENTREPRISES NON COTEES

Le régulateur des marchés boursiers, a adopté le 2 novembre, une règle visant à favoriser le financement en fonds propres des entreprises non cotées de petite et moyenne tailles.

RECOUVREMENT… SANS HARCELEMENT !

Le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) a adopté le 30 octobre 2020 une règle renforçant l’encadrement des activités de recouvrement auprès des particuliers (qui peut parfois s’apparenter à du harcèlement aux Etats-Unis).

AUGMENTATION DU SALAIRE MINIMUM

Par référendum du 3 novembre, la Floride va augmenter le salaire minimum horaire local, qui va passer progressivement de 8,56 $ à 15 $ en 2026. Ensuite il sera indexé sur l’augmentation de l’indice des prix à la consommation.

PETROLE : LES BAHAMAS VONT FORER A 240km DE LA FLORIDE !

S’il est interdit aux Etats-Unis de chercher du pétrole en mer le long des côtes de Floride au fragile écosystème, les îles Bahamas n’auront pas pitié : Bahamas Petroleum Company (BPC) a annoncé fin novembre qu’il allait commencer les forages.

PAS D’EXPULSION DE LOCATAIRES AVANT LE 31 DEC

Un “ban” national est mis en place sur les expulsions de locataires gagnant un maximum de 99K$ par an (198K$ pour des conjoints) et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

Chambre de Commerce Canada-Floride

La CCCF vous invite à cette deuxième partie du webinaire portant sur les opportunités & défis suite aux élections américaines; cette fois d’un point de vue politique, légal et économique. Ca se déroulera le 9 décembre de 12h à 13h. Comment le contexte politique américain et le scrutin présidentiel de 2020 impactent les relations d’affaires entre le Canada et les États-Unis? Les participants pourront poser leurs questions à l’avance à notre expert, Richard Ouellet, professeur titulaire de droit international économique à la Faculté de droit de l’Université Laval. Une période d’échanges et réseautage exclusive aux membres suivra la présentation.

PUBLICITE :