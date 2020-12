La plage sud de Deerfield Beach (notre galerie photo)

Voici une plage un peu originale pour le comté de Broward, puisque d’une part elle est bordée de dunes et, pour que ce soit le cas, elle est protégée par des amas de pierres.

Pour la petite histoire, ces protections du littoral ont été autorisées en 1958 et mises en place jusqu’en 1974. Or en 2015 le village voisin (au sud) de Hillsboro a attaqué Deerfield en justice, l’accusant de capter « son » sable. Il faut préciser qu’Hillsboro est l’une des villes les plus riches de Floride (et on vous conseille d’ailleurs le trajet le long des immenses villas sur A1A jusqu’au phare de Lighthouse Point). En tout cas Deerfield a gagné le procès, les blocs resteront. On regrettera même qu’il n’y en ait pas un peu plus, côté mer, car ça aurait permis de créer des récifs pour aller y voir les poissons (comme sur la plage voisine de Red Reef, à Boca Raton).

Et il y a aussi du sable sous l’eau : une barre de sable provoque la formation de vagues de bonne taille (pour la région en tout cas), appréciées par les surfeurs. Si vous vous demandiez où ils allaient tous à Deerfield, ne cherchez plus : c’est là qu’il faut sortir les planches !

En tout cas, voilà, ces dunes et amas de roches forment un cadre – non pas « spectaculaire », mais en tout cas assez différent des autres plages du sud Floride,1500 mètres de petites criques le long desquelles il est agréable de se promener, aussi bien sur le sable que dans les parcs qui dominent la dune. Avec les jolis postes de secours en bois, cette plage à un petit je-ne-sais-quoi agréable. Elle est aussi assez proche du pier et de ses commerces.

Vous pouvez vous garer près de « Beachfront Park » si vous venez en voiture, et vous trouverez des hôtels et motels le long de la plage.

Galerie photo de la plage sud de Deerfield Beach :

