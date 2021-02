Jazz : Yohan Giaume vous emmène pour un voyage musical formidable à La Nouvelle-Orléans

C’aurait dû tomber en plein dans la période de Mardi-Gras – c’est comme ça qu’on appelle le carnaval à la Nouvelle-Orléans – si la covid n’en avait pas décidé autrement : il n’y aura pas de fête cet hiver dans la grande ville de Louisiane ! En tout cas c’est le moment, 12 février, choisi par le compositeur et trompettiste français Yohan Giaume pour dévoiler son « Whisper of a Shadow » (Murmure d’une ombre) une sorte de conversation musicale imaginaire entre lui même et le pianiste Louis Moreau Gottschalk (né en 1829 à La Nouvelle-Orléans), avec l’aide et le talent de 22 artistes de Louisiane (dont Evan Christopher, Herlin Riley, Nicholas Payton, Roland Guerin…), de France et des Caraïbes.

Gottschalk fut l’un des premiers à s’inspirer des cultures afro-créoles dans ses compositions classiques, et ainsi préfigurer les musiques populaires américaines. En entrant au contact de son univers culturel et musical, Yohan Giaume a évolué vers ce projet de création contemporaine : un très beau voyage à mettre dans toutes les mains, et surtout les oreilles musicales !

Whisper of a Shadow est le premier d’une série d’albums de Yohan Giaume sur ce thème.

www.whisperofashadow.com

