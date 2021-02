Pink Sweats : un chanteur à l’âme rose et l’eau de rose !

Incroyable : David Bowden (son vrai nom) a dû attendre l’âge de 25 ans pour enregistrer son premier EP, et le mois de février 2021 (trois an plus tard) afin de publier son LP.

Le chanteur de Philadelphie a un talent évident et sa carrière est désormais lancée. Il faut toutefois aimer la couleur « pink » car David Bowen est un fan de chanson d’amour… pour ne pas dire à l’eau de rose, avec une voix et une musique soul mais très « guimauve ». C’est sa planète à lui, où tout doit être gentil. Ca change de l’ambiance dans le monde actuellement, et ça n’en demeure pas moins très agréable : ne vous fiez pas à ses choix graphique – un peu l’univers de Dora l’Exploratrice – on dirait un peu qu’il fait tout pour vendre le moins possible de disques, mais c’est de l’autodérision, et vraiment Pink Sweats a un très gros potentiel.

Pink Planet, par Pink Sweat, sorti le 12 février 2021.

www.pinksweatsmusic.com

