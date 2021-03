Conférence politique de l’ambassadeur Philippe Etienne et du professeur David J. Kramer (FIU)

« Démocratie et droits de l’Homme : le rôle de la technologie et des réseaux sociaux », c’est le thème de l’entretien qui se déroulera jeudi 25 mars à 15h entre l’ambassadeur de France aux États-Unis, M. Philippe Etienne et le professeur David J. Kramer, directeur du programme « European & Eurasian Studies » à l’école Steven J. Green School of International and Public Affairs de l’université internationale de Floride (FIU).

L’explication donnée de cette conférence postule que « la démocratie et les droits de l’homme sont attaqués sur la planète avec l’autoritarisme et la démagogie en croissance. Qu’est-ce qui explique cette tendance ? »

Un évènement en ligne et gratuit.

Cette conversation sera suivie d’une séance de questions-réponses qui sera accessible aux personnes inscrites par le biais d’EventBritte (lien ci-dessous).

Soyez les premiers à vous enregistrer ici : eventbrite.com/e/democracy-and-human-rights-the-role-of-technology-and-social-media

Si vous ne parvenez pas à vous enregistrer, vous pourrez suivre cette conversation sur la page Facebook de ce consulat @FranceinMiami. Notez cependant que seules les personnes enregistrées sur EventBritte seront à même d’envoyer leurs questions.

