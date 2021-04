Le nouvel album de St Vincent s’annonce misérable (nos critiques de sorties de disques)

La critique n’en peux plus pour St Vincent… et on se demande bien pourquoi en entendant les premiers titres de son futur album Daddy’s Home qui sortira le 14 mai. « La maison de papa », c’est une référence aux années que vient de passer son père en prison… Apparemment ça lui a un peu tordu l’esprit à elle.

Sa voix est a peu près l’instrument qu’on entend le moins dans les chansons. Il y a un effet de brouillon/flou qui n’est pas très agréable. Son côté « punk » fait un peu forcé, et ça ressemble parfois à une « Nina Hagen qui aurait perdu sa voix ». Pour le reste vous jugerez par vous mêmes, nous on s’arrête là !

www.ilovestvincent.com

