Une version de Sunpass acceptée dans 18 Etats américains pour payer les autoroutes !

Grace à une opération commune avec le transpondeur E-Z Pass, les détenteurs d’un SunPass Pro ont désormais accès aux autoroutes de 18 Etats de l’Est et du Midwest de Etats-Unis, ce qui va faciliter la tâche pour tous ceux qui ont l’habitude de faire la route entre le Canada et les USA.

Rappelons que Sunpass sert à l’origine à payer de manière automatique les autoroutes de Floride, des ponts etc… grâce à un transbordeur à bord de votre véhicule.

Les Etats où il est possible d’utiliser SunPass Pro sont : Floride, Delaware, Georgie, Illinois, Indiana, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Caroline du Nord, Ohio, Pennsylvanie, Rhode Island, Virginie et Virginie Occidentale, et bientôt le Minnesota.

Il est possible d’acheter SunPass Pro dans les Publix ou Walgreens, mais aussi dans les centres SunPass ou en appelant 888-TOLL-FLA, et bien sûr en se connectant à www.sunpass.com/en/about/pro.shtml La version autocollant coûte 4,99$ (plus taxes). La version « portable » (que vous pouvez changer de véhicule) est pour sa part à 14,95$ (plus taxes).

En conséquence les détenteurs d’E-Z Pass vont aussi avoir accès aux routes de Floride.