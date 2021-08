Humboldt Fog : un bon substitut américain au chèvre français

Si vous êtes lassés des fromages de chèvre américains (ou français) qu’on trouve aux Etats-Unis, souvent sans aucune saveur et avec une texture de plastique, alors vous devriez essayer le « Humboldt Fog » de la marque Cypress Grove (qu’on trouve dans les supermarchés Whole Foods). Il est plus fort que ce que les autres chèvres, et fabriqué dans le comté de Humboldt en Californie, et reconnaissable à la fine couche de cendre qu’on trouve en son milieu.

Attention, ils font régulièrement des « limited éditions » aux couleurs bizarres : si vous achetez ces « variants » nous déclinons toute responsabilité !!

www.cypressgrovecheese.com/cheese/soft-ripened-cheeses/humboldt-fog/

