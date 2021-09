Miami : où acheter les plus belles guayaberas (chemises) ?

La guayabera, autrement appelé « camisa de Yucatan », est une chemise extrêmement populaire (auprès des hommes*) dans les pays d’Amérique Latine, et surtout dans les Caraïbes, à commencer par la péninsule du Yucatan (Mexique), Porto Rico, la République Dominicaine, et bien entendu Cuba où elle est même le vêtement des cérémonies officielles.

Popularisée par Fidel Castro ou encore l’actuel président mexicain AMLO, elle peut être parfois associée à une certaine forme de populisme ou de socialisme. Elle aurait eu dès le XIXe siècle un usage agricole, puisque « guayaba » signifie « goyave » en espagnol, mais ses poches auront plutôt servi à stocker des cigares que des fruits ! Mais la guayabera a largement dépassé le symbole politique, puisqu’elle a même été portée par trois présidents américains lors de leurs visites aux communautés cubaines (au contraire très anticommunistes) de Miami : Ronald Reagan, George H. W. Bush, et Barack Obama.

La guayabera se porte à l’extérieur du pantalon, et est distinctive par ses poches (deux ou quatre) et ses décorations : deux bandes verticales et des boutons souvent originaux. Les formes classiques sont moins chères que les formes modernes.

Les touristes peuvent découvrir de nombreux magasins sur la célèbre Calle Ocho de Miami. Les modèles y sont de très bonne qualité, mais en revanche les prix sont adaptés aux touristes… Si vous voulez vous habiller comme un Miamien, nous vous conseillons d’aller plutôt vers Coral Gables ou West Miami. On va même faire un peu de publicité gratuite pour la boutique Pepe y Berta à West Miami : 7243 SW 24th St, Miami, FL 33155 Toutes les photos de cette page y ont été prises.

www.pepeandbertaguayabera.com

* Mais il ne tient qu’à vous de lancer la mode pour les femmes !

PUBLICITE :