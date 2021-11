Ephéméride américaine de Décembre 2021 : ça s’est passé dans l’histoire des Etats-Unis

Ephéméride américaine de Décembre 2021 : voici plusieurs dates importantes de commémoration dans l’histoire des Etats-Unis d’Amérique !

George Washington traversant le Delaware

Dans la nuit du 25 au 26 décembre 1776, Washington mène une opération téméraire à la tête de ses troupes continentales : il traverse le fleuve Delaware gelé pour prendre par surprise les Hessois, des mercenaires allemands à la solde des Anglais, basés à Trenton. Ils en capturent un millier. Cette victoire est peut-être mineure dans la Révolution américaine, mais elle est extrêmement osée, et elle donne encourage les Continentaux. Des pères de l’indépendances comme James Monroe ou Alexander Hamilton étaient avec Washington ce jour-là. Il en résulte aussi l’une des peintures les plus célèbres des Etats-Unis, réalisée par Emanuel Leutze en 1851 (exposée au MET de New-York).

Déclaration des Droits

Le 15 décembre 1791, il y a 230 ans, la Bill of Rights entrait en vigueur aux Etats-Unis. Ces 10 premiers amendements de la constitution américaine ont été rédigés par une équipe menée par James Madison. La Bill of Rights limite les pouvoirs du gouvernement fédéral et garantit les libertés de presse, de parole, de religion, de réunion, le droit de porter des armes, et le droit de propriété. La liberté d’expression a ainsi été protégée depuis lors, avant d’être privatisée par les réseaux sociaux au XXIe siècle.

Pearl Harbor

Il y a quatre-vingt ans, le 7 décembre 1941, les forces aéronavales de l’Empire du Japon attaquent par surprise la flotte américaine basée à Hawaï. La principale flotte américaine est anéantie et il y a 2403 morts et 1178 blessés. Les Japonais attaquent aussi aux Philippines, à Hong-Kong et en Malaisie. Cet anniversaire n’est donc pas seulement celui de Pearl Harbor mais aussi et surtout, le lendemain, l’entrée des Etats-Unis dans une Seconde Guerre Mondiale qu’ils évitaient jusqu’à ce jour-là.

Marconi

Le 12 décembre 1901, il y a 120 ans, l’ingénieur électrique italien Guglielmo Marconi rend caduque les cables du télégraphe sous l’Atlantique en transmettant le premier message radio entre les continents (entre le Canada et la Grande-Bretagne, pour être précis).

Dirty Harry

Dirty Harry pointant son revolver sur un gangster qu’il vient de blesser : « Vous devez vous poser une question : « Est-ce que je me sens chanceux ? ». Alors, est-ce le cas, punk ?«

Le 22 décembre 1971 (il y a cinquante ans) voit la naissance d’un nouveau genre de films policiers, un peu plus brutal qu’avant, avec un .44 Magnum devant lui (et avec Clint Eastwood derrière).

