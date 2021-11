Red Salon, votre coiffeur francophone à Miami

Gauthier Paolini est propriétaire du Red Salon, un salon de coiffure « à la française » situé à Miami. Il propose selon vos envies toute une gamme de services et de soins (coupes, brushings, couleurs, balayages, mèches, permanentes, kératine…), et fait en sorte que chaque client ressorte de chez lui enchanté par sa coiffure et heureux !

Situé à Miami, dans le quartier de l’Upper Eastside appelé aussi MiMo, le Red Salon est une maison française ayant plus de cinquante ans d’expérience en France, et près de huit ans en Floride. Gauthier Paolini, propriétaire des lieux, se fait un point d’honneur à accueillir chaque client de façon personnalisée, d’analyser ses besoins lors de sa prise de rendez-vous, de répondre à ses envies tout en respectant son cheveu, selon les standards de la « coiffure à la française ».

L’objectif premier de Gauthier Paolini est de proposer un service de haute qualité, tant dans l’accueil que les soins prodigués. Pour cela, il a constitué une équipe de professionnels français, mais aussi des talents de six nationalités différentes. Tous apportent leur expertise, leur créativité et leur enthousiasme dans une optique de perfection. Les clients sont reçus dans un salon élégant et sobre, dans une ambiance chaleureuse et détendue. « Dès que vous poussez la porte du salon, je fais en sorte que vous soyez comme dans un lieu familial ou vous vous sentez bien, convaincus d’être entre de bonnes mains, et que tout le monde ici fera le maximum pour sublimer vos cheveux ! ».

Selon les demandes, le Red Salon réalise shampoings, coupes, brushings, couleurs, balayages, mèches, permanentes, lissages, extensions « tapes-in », soins, kératine ou botox, avec des produits professionnels français de qualité. Le salon est d’ailleurs un expert en coloration et balayage. Les coiffeurs utilisent de nombreux produits naturels et des colorations sans ammoniaque. « Il est important pour nous que les produits soient de qualité, à la fois performants et le plus naturel possible, afin de respecter les cheveux, mais aussi l’environnement ». Si vous avez besoin d’une coiffure pour un événement spécial (mariage, soirée, noël, nouvel an), le Red Salon est là pour répondre à toutes vos demandes. Il coiffe aussi bien les hommes, les femmes que les enfants, avec une majorité de francophones, qui retrouvent ici des techniques professionnelles françaises, et en un mot, un savoir-faire réputé dans le monde entier.

Originaire de Nice dans le sud de la France, Gauthier Paolini est tombé très tôt dans l’entrepreneuriat et la coiffure. Plusieurs membres de sa famille travaillent dans cette activité, dont son père, un coiffeur talentueux et reconnu. Propriétaire de plusieurs établissements sur la côte d’azur, « il a toujours été là pour répondre à mes questions sur le métier, le commerce et me conseiller dans mes choix. Il est aussi une vraie source d’inspiration pour moi. Nous avons une relation exceptionnelle, et j’ai beaucoup de chance de l’avoir pour me soutenir ! ». Ayant toujours su que « monter un business » était sa vocation, il a suivi des cours de management, puis a travaillé quelques années avec son père, où il s’est formé à la direction d’un salon, mais aussi à la coiffure. Passionné par les Etats-Unis, il a décidé de partir pour la Floride début 2014. Après six mois de recherche intensive, Red Salon est né à Miami.

Le salon de beauté de Gauthier Paolini s’est relocalisé récemment à deux pas de son ancienne adresse, toujours sur Biscayne Boulevard, dans une très jolie villa, spacieuse et chaleureuse, « qui a du charme et une âme » précise-t-il, et qui reflète ce qu’il veut pour chacun de ses clients : « qu’il se sente bien avec nous, et qu’il ressorte avec la meilleure expérience qu’il n’ait jamais connue dans un salon de coiffure ! ».

Red Salon Gauthier Paolini 7326 Biscayne boulevard, Miami Téléphone : (305) 757-7662 Contact : redsalonmiami@gmail.com www.redsalon.com

