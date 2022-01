Les nouveautés fiscales 2022 aux Etats-Unis pour les particuliers et les entreprises

Pas de gros changements cette année ; d’un point de vue fiscal la politique « Build Back Better » du président Biden est au point mort : la batterie d’incitations fiscales pour l’énergie propre, les nouvelles taxes sur les grandes entreprises et les particuliers fortunés, et des allégements fiscaux pour les autres… n’ayant pas été votés en 2021.

– La deadline pour la déclaration est cette année fixée au 18 avril (au lieu du 15 avril d’habitude). La demande d’extension autorisera donc six mois de plus, jusqu’au 17 octobre.

– Une particularité pour les sous-contractants (auto-entrepreneurs etc…) payés plus de 600 $ dans l’année par un client via des services de paiements comme PayPal, Zelle, CashApp ou Venmo. Vous aviez auparavant à déclarer ces sommes sur votre tax return. Désormais c’est aux sociétés de paiements de le faire (et bien évidemment l’organisme contractant doit toujours vous fournir son 1099).

– Les particuliers vont avoir besoin du montant de leur troisième « Paiement d’Impact Economique » (Economic Impact Payment) reçu début 2021 et de tout paiement majoré reçu pour calculer le montant correct du crédit de remise de récupération 2021 lorsqu’ils établissent leur déclaration de revenus. Rappelons que ni cet EIP, ni les PPP (aides spéciales pour les entreprises) ne sont imposables.

– Les personnes qui n’étaient pas admissibles à ce troisième Economic Impact Payment ou qui n’en ont pas reçu le montant total peuvent être admissibles à un « crédit de remboursement de récupération » en fonction des renseignements fiscaux qu’ils vont déclarer pour 2021. Ils devront produire une déclaration de revenus de 2021, même s’ils ne le font généralement pas, pour demander le crédit.

– Normalement, vous devez détailler pour déduire les contributions aux organisations caritatives. Mais pour 2021, vous pouvez déduire jusqu’à 300 $ pour les dons en espèces aux organismes de bienfaisance admissibles (jusqu’à 600 $ combinés pour les déclarants mariés), que vous détailliez ou que vous preniez la déduction standard pour 2021. Il y a quelques autres dispositions sur ce volet caritatif.

Les tax rates de cette année aux USA :

Voici les braquets pour une personne seule :

– 37% : pour les revenus supérieurs à 523,600$.

– 35%: entre 209,425$ et 523,600$

– 32%: entre 164,925$ et 209,425$

– 24%: entre 86,325$ et 164,925$

– 22%: entre 40,525$ et 86,325$

– 12%: entre 9,950$ et 40,525$

– 10%: Pour les revenus inférieurs à 9,950$.

Tous les chiffres sont ici :

www.irs.gov/newsroom/irs-provides-tax-inflation-adjustments-for-tax-year-2021