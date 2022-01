« Le marché immobilier américain connaît un bouleversement lent mais constant » (Vincent Ricaud, agent immobilier en Floride)

La crise de la covid aura simplement accéléré la tendance : la Floride et les régions ensoleillées n’ont pas attendu les pandémies pour attirer les frileux, les retraités, ceux qui savent que la qualité de vie y est optimale… et moins onéreuse que dans les mégalopoles du nord. Mais c’est vrai que ça accélère vite… « Le marché immobilier est toujours tendu« , confirme Vincent Ricaud, broker à Sarasota, « avec peu d’offres et beaucoup de demandes, et des prix qui ont fortement augmenté depuis deux ans. En moyenne les prix ont gagné 19% durant la dernière année aux USA, et ça ne baisse nulle part. Simplement, les progressions sont beaucoup plus importantes dans le sud. Chez moi dans la région de Tampa, rendez vous compte que ça a augmenté de +28% en un an ! A Miami c’est +25,7%. Mais, même si la Californie perd désormais des habitants, à San Francisco par exemple ça augmente quand même de +18,5%. Donc ça augmente partout, mais avec un décalage de plus en plus important.«

Et quels sont les endroits des Etats-Unis qui augmentent le plus et où il faut investir ? « Zillow prévoit pour 2022 aux Etats-Unis que 9 des 10 villes où le housing market augmente le plus seront dans le sud-est (auxquelles ils ajoutent Phoenix AZ). Tampa est toujours en tête, mais vraiment tout le sud-est est porté par un élan important. Dans le Tennessee ou le Kentucky il faut quand même regarder un peu plus en détail, mais sinon la Floride et le Texas en tête, mais aussi la Géorgie ou les Carolines sont des endroits où les villes connaissent une pression immobilière inédite.«

En Floride est-ce qu’une telle augmentation des prix a des conséquences sur les loyers ? « Oui, ils ont fortement augmenté et ça pose des problèmes pour les locataires, notamment à Miami. En revanche ça ne pose pas de problème aux New-Yorkais qui arrivent ici : pour le prix d’une chambre à Manhattan, ici ils louent (ou achètent) des palaces. Ca contribue d’ailleurs à faire monter les prix. On voit de plus en plus de gens qui sont salariés de sociétés dans le nord et qui habitent ici à l’année, en travaillant à distance.«

Et les perspectives en Floride pour l’année 2022 qui débute : « Les prix à l’achat vont peut être se calmer, mais au niveau du locatif ce serait étonnant : on n’a clairement pas assez de logements pour toutes les personnes qui arrivent.

Je conseille aussi aux personnes qui veulent acheter en Floride de ne pas perdre de temps quand ils ont un coup de cœur, car avec cette pression que nous connaissons, les négociations sont extrêmement rapides.«

