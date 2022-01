Votre agent immobilier dans la région de Tampa / Sarasota (Floride) : Vincent Ricaud

Si vous voulez acheter, vendre ou investir dans la belle région de Tampa, contactez Vincent Ricaud qui est broker à Sarasota avec sa société Investus Realty. « Broker », ça veut dire qu’il a sa propre agence immobilière. ll réalise des achats ou des ventes aussi bien pour les résidences principales que secondaires (la région est très attractive pour le tourisme), mais aussi de la gestion locative, et toujours bien entendu de l’investissement immobilier. Il gère en cas de besoin les travaux de rénovation des maisons. « Ma plus-value, c’est de pouvoir travailler en français et en connaissance des différences juridiques françaises, canadiennes et américaines…«

Originaire d’Orvault, juste à côté de Nantes, Vincent Ricaud est resté dans cette ville jusqu’à ses études secondaires. Après l’école de commerce de Nantes, il cumule avec un MBA à Columbus (Ohio) en finance et en comptabilité, puis une formation d’expert comptable en France. Il connaîtra ainsi une première carrière dans la banque et l’industrie en Bretagne. « Parallèlement j’ai toujours réalisé des investissements immobiliers, jusqu’à ce que j’en fasse mon métier à plein temps. En 2011 j’ai commencé à investir en Floride, et ça s’est accéléré au point où j’y ai déménagé en 2013 avec ma femme et mes trois enfants. »

Depuis lors, le marché lui a donné raison sur son choix d’installation et de travail : la région de Tampa, Bradenton ou Sarasota est en pleine explosion et tant les prix de l’immobilier que ceux des locations se sont démultipliés… ce qui devrait continuer, au plus grand profit des investisseurs.

« Tampa Bay et Sarasota restent des villes humaines, mais elles connaissent un développement hors normes. Et il n’y a pas que les plages à se développer : l’économie est saine et diversifiée. Les succès des équipes sportives (hockey, football) ont joué dans cette renommée ces dernières années. Aujourd’hui, c’est tout simplement une autre Floride, un endroit qui a sa propre identité et ses propres qualités. »

Vincent est aussi un grand passionné de polo, et membre du club de Sarasota. Entre les plages du Golfe du Mexique et les activités équestres, on peut dire que la qualité de vie est incroyable dans cette région de Floride !

Contacts :

USA : + 1 941 538 2010

FR : +33 6 12 92 93 70

Email: info@investus.fr

www.investus.us