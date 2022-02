Reacher : une nouvelle série policière efficace sur Amazon Prime

Reacher est une nouvelle série télévisée américaine, une adaptation de la série de romans de Lee Child mettant en scène le personnage de Jack Reacher (il y eut précédemment, par exemple, deux films du nom de « Jack Reacher » avec Tom Cruise en 2012 et 2016. La première saison de ce nouveau « Reacher » s’inspire principalement du tout premier roman de la série, Du fond de l’abîme (Killing Floor) publié en 1997 : Ancien membre de la police militaire, Jack Reacher a quitté l’armée américaine. Il voyage désormais dans tout le pays et survit de petits boulots. Alors qu’il se trouve dans la petite ville de Margrave de Géorgie, il est arrêté pour un crime qu’il n’a pas commis.

On aime bien la distribution : les comédiens rendent la série agréable. L’humour genre « Terminator 2 » est aussi sympathique. Par exemple, alors que Reacher s’assied à une table pour provoquer trois adversaire, l’un d’eux le moque en lui disant qu’il n’a joué qu’un seul match avec l’équipe militaire de football.

– Je me suis fait virer, répond-il.

– Ah bon, et pourquoi ?

– Pour violence, dit-il en jetant son regard acier dans celui de son adversaire. Le comique de situation fonctionne bien, vu les muscles du comédien Alan Ritchson, légèrement plus gonflé que Tom Cruise. L’histoire est aussi pas trop mal ficelée. Bien sûr elle est un peu délayée, avec des rebondissements parfois peu subtils, pour faire durer les épisodes. Certes, ce n’est pas une production avec Tom Cruise, mais c’est quand même pas trop mal.

Bon en revanche la série est supposée se dérouler à Margrave, ville inventée de Géorgie, près de la frontière avec l’Alamaba, et on s’attendait à voir les jolis paysages locaux. Bien sûr, on a rien du tout contre le Canada. Mais c’est quand même curieux d’avoir tout filmé à Pickering, près de Toronto, y compris une « main street » géorgienne reconstituée. Très très curieux. Et même un peu abusé ! Et ce n’est pourtant pas les studios de cinémas qui manquent en Géorgie !

www.amazon.com/Reacher-Season-1/dp/B09MKZTJF4

