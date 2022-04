Miami : Macron largement devant Le Pen au second tour de l’élection présidentielle française

Voici les résultats du second tour de l’élection présidentielle françaises à Miami, qui concentre les bureaux de vote de Floride, de Porto Rico et des Bahamas et plusieurs îles (59% des votants sont en Floride), sur la première circonscription des Français de l’étranger (les Français aux Etats-Unis votaient samedi 23 avril, soit la veille de la métropole).

Rappelons que les scores sur un si petit nombre de suffrages exprimés ne donnent strictement aucune indication sur le résultat global de cette élection. Les Français de Miami ne votent d’ailleurs jamais comme ceux de métropole : il y a deux semaines Éric Zemmour avait réalisé quatre fois plus de voix qu’en France, et en 2017 Français Fillon avait fait le double à Miami, par exemple.

Résultat du second tour de l’élection présidentielle :

Inscrits : 9933

Votants : 2842

Blancs : 3

Nuls : 48

– Emmanuel Macron (LREM) : 75,96%

– Marine Le Pen (RN) : 24,04%

Observations :

– Les Français de Miami se sont un peu plus mobilisés que pour le premier tour, avec 256 votants en plus, soit 9%.

– Marine Le Pen progresse de 4% en Floride par rapport à 2017, année où elle avait réalisé 20% face à Emmanuel Macron. Si ce score peut paraître faible, c’était toutefois le plus fort chez les Français des Etats-Unis et ce le sera probablement encore cette année !

Pourquoi nous publions les résultats avant la France :

Les médias ont l’interdiction de rétention d’information. En France, toutefois, le gouvernement leur interdit de publier des résultats avant 20h. Cette loi ne s’applique ni aux pays étrangers, ni aux médias étrangers, et c’est donc l’interdiction de rétention d’information qui s’applique : nous devons informer nos lecteurs quand nous avons une information importante.

RAPPEL : Résultats du 9 avril 2022 à Miami (pour la Floride + Bahamas + Porto-Rico) :

Inscrits : 9733. Exprimés : 2586. Blancs : 11. Nuls : 17.

– Emmanuel Macron : 49,61% (1269 voix)

– Éric Zemmour : 25,37% (649 voix)

– Marine Le Pen : 7,08% (181 voix)

– Jean-Luc Mélenchon : 5,82% (149 voix)

– Valérie Pécresse : 5,32% (136 voix)

– Yannick Jadot : 2,35% (60 voix)

– Nicolas Dupont-Aignan : 1,92% (49 voix)

– Anne Hidalgo : 1,41% (36 voix)

– Jean Lassalle : 0,66% (17 voix)

– Fabien Roussel : 0,2% (5 voix)

– Philippe Poutou : 0,16% (4 voix)

– Nathalie Arthaud : 0,12% (3 voix)

