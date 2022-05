Douze entreprises Canadiennes sont actuellement en Floride pour une mission commerciale organisée par la Chambre de Commerce Canada Floride, entre le 4 et le 6 mai. Une grosse moitié vient du Québec, mais plusieurs sont aussi de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick. A noter la présence gouvernementale, avec la consule générale du Canada à Miami, Susan Harper, mais aussi David Weiner, délégué du gouvernement du Québec, Marie-Eve Jean d’Investissement Québec, et Fernanda Figueiredo d’Enterprise Florida, et des éléments incontournables de la présence canadienne en Floride, comme la Desjardins Bank, habituée à accompagner les entreprises de chaque côté de la frontière.

– Les détails sur cette mission commerciale sont ici

– Le site internet de la Chambre de Commerce Canada Floride

Hier, 4 mai 2022, Le Courrier est allé faire quelques photos à Tamarac où se déroule la mission.

Photos prises par Didier Le Vu et Gwendal Gauthier :

Cliquez sur la première photo pour les voir en grand :

Les photos de la mission commerciale de la Chambre Canada-Floride Le Courrier des Amériques est le seul journal francophone distribué dans les réunions en Floride Les photos de la mission commerciale de la Chambre Canada-Floride Les photos de la mission commerciale de la Chambre Canada-Floride Les photos de la mission commerciale de la Chambre Canada-Floride L’équipe de Desjardins Bank était présente en force à cette mission commerciale de la Chambre Canada-Floride Les photos de la mission commerciale de la Chambre Canada-Floride Les photos de la mission commerciale de la Chambre Canada-Floride Les photos de la mission commerciale de la Chambre Canada-Floride Les photos de la mission commerciale de la Chambre Canada-Floride Les photos de la mission commerciale de la Chambre Canada-Floride Florence Beaulieu-Lavoie, de la Chambre de Commerce Canada-Floride Les photos de la mission commerciale de la Chambre Canada-Floride Les photos de la mission commerciale de la Chambre Canada-Floride Les photos de la mission commerciale de la Chambre Canada-Floride Florence Beaulieu-Lavoie, de la Chambre de Commerce Canada-Floride Les photos de la mission commerciale de la Chambre Canada-Floride Les photos de la mission commerciale de la Chambre Canada-Floride David Weiner (Gouvernement du Québec) et Marie-Eve Jean (Investissement Québec) Les photos de la mission commerciale de la Chambre Canada-Floride Les photos de la mission commerciale de la Chambre Canada-Floride Les photos de la mission commerciale de la Chambre Canada-Floride Les photos de la mission commerciale de la Chambre Canada-Floride Les photos de la mission commerciale de la Chambre Canada-Floride Les photos de la mission commerciale de la Chambre Canada-Floride Les photos de la mission commerciale de la Chambre Canada-Floride Les photos de la mission commerciale de la Chambre Canada-Floride Les photos de la mission commerciale de la Chambre Canada-Floride Les photos de la mission commerciale de la Chambre Canada-Floride Les photos de la mission commerciale de la Chambre Canada-Floride

