Emmanuel Itier est la candidat de Résistons! aux Législatives pour les Français d’Amérique du Nord

Résistons! C’est le parti du député Jean Lassalle, et c’est donc Emmanuel Itier qui en est le candidat sur la première circonscription des Français de l’étranger (USA / Canada). Emmanuel Itier s’est installé à Los Angeles en 1988. Il a trois enfants : Felix, Max et Rex. Il est journaliste et consultant pour des sociétés Françaises. « Je n’ai jamais pris de passeport Américain, me considérant d’abord Français ; Citoyen du Monde. » Il est aussi réalisateur-producteur de documentaires humanitaires et il est engagé dans plusieurs organisations humanitaires.

Après avoir « exploré » la possibilité d’une candidature personnelle à l’élection présidentielle de 2022, Emmanuel Itier a décidé de soutenir le mouvement Résistons! et la candidature de Jean Lassalle. « C’est en refusant un certain défaitisme et en croyant au OUI ! de toutes les possibilités que nous pouvons changer le cours de notre Destinée », dit-il. Sur son site internet, on peut lire qu’il désire « rapprocher les Français d’Amérique du Nord de ceux de l’hexagone, notamment par la communication. IL propose aussi par exemple un accès plus facile aux lycées et écoles françaises par le biais de plusieurs propositions. Vous pourrez découvrir sur son site internet par exemple des aides pour des complémentaires de sécurité sociale ou de retraite.

Son site internet : www.lavictoirefrancaise.net

Dates des élections législatives :

Les votes (et résultats) en métropole seront les 12 et 19 juin 2022, MAIS les Français aux Etats-Unis voteront pour leur part les 4 et 18 juin.

