Un festival des auteurs francophones à Miami et à New-York en novembre

Et c’est (encore !) à Sandrine Mehrez Kukurudz, la présidente de Rencontre des Auteurs Francophones, qu’on doit la création de ces festivals ! Celui de New-York a déjà connu une première édition l’an passé, mais celui de Miami est totalement nouveau : vous pourrez y acheter des centaines de livres et y rencontrer des dizaines d’auteurs francophones ! Nous vous en parlons longtemps à l’avance, pour que vous le notiez sur votre agenda, mais aussi pour les écrivains qui voudraient prévoir d’y participer ! D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si les dates de ces festivals se suivent : c’est évidemment beaucoup plus pratique à organiser !

Rencontre des auteurs francophones :

Il s’agit d’une plate-forme qui réunit à ce jour 280 auteurs francophones de 39 pays.

RENSEIGNEMENTS :

Sandrine Kukurudz : Sandrine@rencontredesauteursfrancophones.com

Sandrine Bensabat : sbensabat@mdfe.org

www.rencontredesauteursfrancophones.com

Festival des auteurs francophones à Miami

L’édition floridienne prendra place pendant trois jours sur les 800 m2 de la fabuleuse (et nouvelle) Maison de France et de l’Europe et recevra des auteurs venus d’Europe, d’Afrique et des États-Unis. Un événement conçu autour de rencontres conviviales, d’un programme experientiel de dédicaces, panels, exposition, réceptifs…

Du 18 au 20 novembre 2022 :

Maison de France et de l’Europe

5999 Biscayne Boulevard, Miami, FL 33137

Festival des auteurs francophones à New-York

Après le succès de l’an passé, la deuxième édition se déroulera au même endroit, et il y aura bien évidemment de nombreux auteurs, mais aussi des rencontres avec des experts littéraires, journalistes, maisons d’édition, officiels et institutions…

Pour cette occasion sera dévoilé un livre hommage compilant plus de 40 textes signés par une sélection d’auteurs de la plateforme littéraire francophone sur le thème du Petit Prince, qui fête son anniversaire, nous en parlons ici.

Le 30 novembre 2022 au :

National Arts Club

15 Gramercy Park S, New York, NY 10003

www.rencontredesauteursfrancophones.com/new-york-mai

PUBLICITE :