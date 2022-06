Racheter une entreprise en Floride en 2022 (un article de Sylvain Perret)

Il ne vous aura pas échappé que les années 2020 et 2021 auront été atypiques. La crise Covid a chamboulé notre vie et a des conséquences à long terme dans beaucoup d’aspects de notre vie. Le rachat d’entreprise en Floride, surtout dans le cadre d’une demande de visa, a subi aussi des conséquences.

La première conséquence immédiate est le faible nombre d’affaires en vente. Avant 2020, le fichier commun des entreprises en vente de Business Brokers of Florida comptait généralement 4,500 affaires listées. Depuis début 2020, ce chiffre oscille entre 2,200 et 2,500. Pourquoi ? D’abord parce que, malheureusement, la crise de la Covid a eu raison de nombreuses entreprises qui sont simplement fermées. Ces affaires étaient fragiles et n’ont pas pu supporter l’absence de chiffre d’affaires. Parfois, elles n’ont pas pu négocier avec des propriétaires de murs commerciaux (« landlords ») peu compréhensifs et les mesures telles que les PPP (Paycheck Protection Program) n’ont pas suffi à les sauver. Certains secteurs ont été beaucoup plus touchés que d’autres. Par exemple, les business de détail dans les malls ont été très fortement touchés. Par ailleurs, certaines personnes susceptibles de vendre leurs affaires préfèrent attendre car les chiffres comptables de 2021 n’étaient pas encore assez bons pour justifier du prix de vente qu’ils en attendent. Ceux-ci mettront leurs affaires sur le marché en 2022, année qui semble être un retour à la normale, au moins au niveau business.

La deuxième conséquence a été les délais au niveau des visas. Certaines ambassades ont un retard de traitement encore important (le Canada par exemple) qui gêne clairement certaines transactions. En effet, il est très difficile d’obtenir un délai des vendeurs et / ou une clause suspensive dans la vente en cas de refus de visa. Certaines ambassades ont aussi renouvelé leurs équipes et on constate un certain « flottement » dans la qualité de traitement des dossiers avec des refus parfois incompréhensibles. Nous espérons un retour à la normale rapide dans ce domaine et les derniers échos que l’on a sont indéniablement meilleurs.

Enfin, un élément qui était déjà tendu avant Covid l’est encore plus aujourd’hui : certaines affaires, dans la restauration par exemple, ont énormément de mal à trouver du personnel. Lorsque je questionne mes clients tout autour de la Floride, c’est leur première source de difficultés. La demande des clients est de retour mais le personnel manque pour les servir.

Nos principaux conseils pour racheter une affaire en Floride en 2022 :

Passer par des professionnels expérimentés, titulaires des licences et assurances obligatoires ayant à cœur vos intérêts : CPA (comptable), Avocats en immigration, Avocat d’affaires, business brokers (courtiers spécialisé en vente d’entreprise, membres de Business Brokers of Florida)

Ne se fier qu’à des chiffres officiels issus de tax return et non au « dires » du vendeur qui, soit-disant, ne déclare que 50% de son chiffre d’affaires,

Lisez, relisez votre bail commercial. Assurez-vous d’avoir une durée suffisante et des options de renouvellement, lisez la clause de Assignement (qu’elle ne soit pas trop restrictive). Consultez un avocat d’affaire si vous n’êtes pas à l’aise.

Assurez-vous de maitriser le métier de façon à pouvoir remplacer un salarié absent au pied levé.

Si vous sollicitez un visa, négociez une clause suspensive d’obtention de visa (pas toujours évident mais ça peut vous sauver en cas de refus de visa).

Estimez correctement la charge de travail du propriétaire car demain, le propriétaire, ce sera vous.

Vérifiez l’impact du Covid : la plupart des affaires ont repris le niveau d’activité et de profit de 2019 et même au-delà.

Ces conseils sont forcément hyper généraux et chaque deal comporte ses propres spécificités. Pour avoir plus de conseils, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner et vous pouvez aussi lire le livre que nous avons publié sur ce sujet, disponible sur Amazon, Fnac…. « S’expatrier aux États-Unis grâce aux visas d’entrepreneurs » (Sylvain PERRET).

2022 peut être l’année de votre implantation aux USA, à condition de le faire dans un contexte sécurisé, encadré. Il y a de très belles opportunités sur le marché et, on l’espère, l’affaire qui vous correspond.

Sylvain PERRET

Sylvain@objectif-usa.com – Tel: 001 (407) 408-0176

WWW.OBJECTIF-USA.COM