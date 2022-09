USA : Comment les entreprises peuvent payer moins de frais de transactions sur les cartes bancaires

– ARTICLE PARTENAIRE –

Toute entreprise fixe un prix pour les biens et services qu’elle fournit ; le secteur des paiements électroniques ne fait pas exception à la règle. L’interchange est une commission « grossiste » facturée aux commerçants afin que ces derniers puissent accepter des cartes bancaires.

Il s’agit d’une commission payée par la banque d’un commerçant (également appelée la banque acquéreuse) à la banque du titulaire de la carte (la banque émettrice), et qui sert à compenser une partie des risques et des coûts que la banque émettrice encourt pour maintenir les comptes du titulaire de carte.

Ces coûts comprennent les coûts de financement de la période sans intérêt entre le moment où le client effectue un achat et le moment où il rembourse sa banque, les pertes liés au défaut de paiement, la lutte contre la fraude et les frais de traitement.

Les commissions interbancaires sont fixées par les Associations de cartes de crédit (telles que Visa et MasterCard), et sont de loin la composante la plus importante des frais afférents à l’acceptation des cartes de crédit par les marchands (80 à 90 % de ces frais).

Exemple d’une transaction de $100 chez un détaillant (carte présente avec puce) :

Supposons le taux global de marchand au détail est de 2,75 % (total des frais divisés par le total des ventes totales Visa/MasterCard).

– Environ 85% des 2.75% est reversé à la banque émettrice (2,34 %)

– Environ 15% (0,41%) est réparti entre le Visa ou MasterCard, le processeur et le courtier

Qui fixe les tarifs ?

Visa et MasterCard établissent les tarifs et les exigences de qualification pour chacune des catégories de l’Interchange, qui est généralement mis à jour deux fois par an.

Il y a plusieurs milliers de tarifs d’Interchange différents selon le type de carte, le profil du marchand et la méthode de paiement (carte présente ou non présente) etc. Mais il est à noter que les frais d’Interchange sont identiques quels que soient les processeurs.

Les grilles tarifaires sont publiées sur les sites Internet de Visa et de MasterCard.

Facteurs affectant les coûts :

Les commissions interbancaires ont une structure de prix complexe basée sur:

– La marque de carte (Visa a des taux différents de ceux de MasterCard)

– Le type de carte (débit/ crédit, rewards, corporate, international etc.)

– L’industrie du commerçant type (détaillants, restaurants, grossistes, supermarchés, E-commerce, écoles, stations-service, etc..)

– Le ticket moyen (les petits tickets obtiennent un cout par transaction préférentiel)

– La manière dont le marchand traite la transaction (swipe, puce, en ligne, mobile etc).

=> Les transactions sont surchargées quand elles ne répondent pas aux exigences de l’Interchange.

CE QUE NAVIDOR PEUT VOUS OFFRIR

Nous nous appuyons sur un réseau mondial de partenaires (principalement aux États-Unis, au Canada et en Europe), ce qui nous permet de proposer des solutions adaptées à chaque client, quel que soit sa taille et ses besoins spécifiques.

Nos tarifs sont très compétitifs grâce à des frais de structure optimisés.

Nous partageons avec nos clients une vision sur le long terme : Nos coûts sont maintenus à travers les années, depuis plus de quinze ans pour nos clients les plus fidèles !

Nos principales missions sont :

• Optimiser les coûts de traitement des cartes de crédit

• Proposer des solutions de paiements alternatives et innovantes (ACH, Crypto-monnaies et e-portefeuilles, multi devises, cartes de fidélité, cartes de crédit surchargées, facturation électronique, transferts internationaux etc…)

Pour ce faire, nous privilégions la transparence des frais et l’éducation de nos clients dans un domaine extrêmement complexe où les coûts cachés sont fréquents.

Enfin, nous fournissons un Service Client personnalisé et d’une qualité exceptionnelle.

Des faits !

• Les clients de Navidor Payment Solution économisent en général de 20% à 60% sur les frais « compressibles », c’est à dire les frais facturés au-delà du taux interbancaire. L’économie la plus importante à ce jour est de $320,000 par an !

• Un autre de nos clients a transféré $55,000 de son compte bancaire français à son compte américain. Après étude, il aurait économisé $1,500 (presque 3%) en passant par un partenaire de Navidor Payment Solutions.

• Plusieurs centaines de clients ont été approuvés sans numéro de sécurité sociale et donc pas de « credit history » depuis notre création il y a 16 ans.

Navidor – Contactez Stephan Boushira

175 East 96th Street | Suite 28B | New York, NY 10128 | U.S.A.

Tel: 1 (786) 863-1575 | Fax: 1 (831) 851-3115

Stephan@navidor.com

www.navidor.com

