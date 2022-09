Onali Pure : des produits naturels pour la peau, les cheveux et la maison

« Un jour j’ai regardé mes bouteilles de shampoing dans ma salle de bain et je me suis demandé « mais qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire tout ce charabia écrit au dos ». J’ai vérifié, ça m’a pris plusieurs mois, mais j’ai finalement pu prendre connaissance de toute la liste des produits chimiques qui étaient utilisés. Pour quelqu’un comme moi qui a survécu à trois cancers, ça m’a fait un choc ». Lisa Jansen-Haï est originaire de Guérande en Bretagne où elle a longtemps exercé comme coiffeuse ; métier qu’elle exerce depuis l’âge de 16 ans. Elle s’est expatriée en 2018 à Boca Raton en Floride afin d’y exercer et « bien évidemment pour la coiffure je dois manier tous ces produits au quotidien. Ca m’a convaincu de lancer ma propre gamme de produits Onali Pure : 100% naturels, à base de plantes, sans emballage plastique et sans participer aucunement à des acte de cruauté animale ! » Avant cela elle, s’est inscrite à la « Natural Skincare International School » et elle a alors développé sa gamme au début de la pandémie de 2020.

Alors, comment peut-on résumer la manière dont ses produits « Made in Florida » sont composés ? « La base de la confection, c’est à peu près ce que nos grands-mères savaient faire il y a bien longtemps avec les produits de la nature ! Maintenant, bien sûr à l’heure d’internet, on a pu faire évoluer les senteurs et s’échanger les infos entre les continents ! Sur le principe, ça coûte moins cher aux entreprises de mettre du chimique, du synthétique et surtout de l’eau dans leurs produits ! Pour ça, au final, les industriels affichent des prix de vente indécents quand on sait ce qu’il y a à l’intérieur. » Et Lisa de montrer un shampoing solide qu’elle vent 11$, ce qui peut paraître cher vu la taille… sauf quand on sait qu’on peut l’utiliser pour l’équivalent de trois bouteilles de shampoing ! « J’ai des clientes qui achètent pour des fortunes des produits promus par des influenceuses ou des pubs, alors que ce n’est qu’un peu de savon chimique et de l’eau. » Effectivement, tout est relatif, et les produits de Lisa Jansen-Haï ne sont pas très chers quand on sait ce qu’ils contiennent (et ce qu’ils ne contiennent pas !). « Je faisais l’autre jour une comparaison avec une marque française qui met du silicone chimique dans ses produits, là où moi j’en mets qui fabriqué avec des algues… ça fait la différence ! Je travaille aussi avec des huiles essentielles en provenance de Grasse (France). »

Ainsi, sa gamme évolue d’année en année, et elle a aussi développé un petit kit de voyage.

Des produits pour les cheveux

Lisa Jansen-Haï commercialise des shampoings, conditionneurs, masques pour les cheveux, des huiles, beurres, sérums, des shampoings en poudre….

Et pour la peau

Onali Pure propose aussi bien des gommages pour le visage et pour le corps, des produits pour nettoyer le visage, des huiles pour la peau, des produits hydratants, des déodorants, baumes pour les lèvres etc… « Et je travaille actuellement aussi sur la composition de produits pour les animaux, comme des shampoings ou des répulsifs. »

Produits naturels Onali Pure pour la peau Produits naturels Onali Pure pour le corps

Mais aussi des produits ménagers

« Chez moi je nettoie tout avec mes propres produits, je n’achète plus rien au supermarché, y compris pour laver le linge ! »

Comme précisé plus haut dans cet article, les emballages ne sont pas en plastique, mais au contraire ils sont en matériaux renouvelables. C’est donc un plaisir de présenter une entreprise comme Onali Pure, que nous vous recommandons vivement !

Produits ménagers naturels d’Onali Pure Produits naturels pour chiens d’Onali Pure

Renseignements : info@onalipure.com

On trouve les produits Onali sur Shopify, Walmart, Etsy, Closiist…

Et bien sur ici www.onalipure.com