Il y a déjà bien des choses à découvrir dans la région de Redland/Homestead, mais voici un petit secret (qui ne devrait pas le rester très longtemps) : il y a aussi un joli « lagon bleu ». « Le premier propriétaire avait eu l’idée de créer ce lagon pour des tournages de films ou des événements, mais aussi dans la perspective de l’ouvrir un jour aux touristes, mais il n’a jamais eu le temps de le faire », explique Alfredo Rohaidy qui l’a acquis avec sa femme Tania il y a quelques années.

Ils l’ont nommé Blue Lagoon Farm, même si ce n’est ni un vrai lagon, ni tout à fait bleu, ni une ferme ! En revanche, le nom explique bien l’état d’esprit du site. « Nous cherchions un endroit pour mettre nos animaux », explique-t-il, « et puis nous avons commencé à ouvrir le lagon pour des événements privés, puis nous l’avons ouvert au public en 2000. » Leur maison est au milieu du site, et le « lagon » est en fait taillé dans un magnifique corail, avec des escaliers partout pour accéder aux bassins, mais aussi des cascades et une végétation tropicale omniprésente. Les enfants plongent dans tous les sens alors que les familles jouent aux dominos (en tout cas pour ceux qui, comme Alfredo et Tania, sont originaires de Cuba, et qui ne sont pas rares dans la région !).

Il y a un « food truck » sur place mais vous pouvez aussi tester les fermes alentours : elles sont nombreuses à proposer des pavillons de dégustation de leurs produits, car le Blue Lagoon Farm est complètement au milieu des fermes de Redland, le grenier de Miami. On précise que cette région est magnifique et on avait même fait il y a quelques années un guide des fermes et autres endroits à visiter à Redland que vous pouvez retrouver sur le site www.courriredesameriques.com

Il s’agit d’un (pour le moment) petit site, mais il est joli et, à l’heure où le tourisme se développe grace à Instagram, un grand nombre de « sirènes » ont déjà remarqué qu’il était possible de s’y mettre en valeur en photo. Donc… le blue lagoon farm va vite être célèbre !

Précision : en cette année 2022 il y avait beaucoup d’événements privés au lagon, et les dates d’ouverture au public étaient précisées sur la page Facebook.

14451 SW 252nd St, Homestead, FL 33032

www.facebook.com/bluelagoonfarmmiami/

Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de MiamiLe « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de MiamiLe « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami Le « Blue Lagoon » de Redland, au sud de Miami

PUBLICITE :