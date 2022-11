Midterms 2022 : voici les résultats des élections de mi-mandat aux Etats-Unis

Comme tous les deux ans, les élections générales se déroulent aux Etats-Unis. Cette année les chambres sont renouvelées, et une partie des gouverneurs des Etats (pas le président).

Nous publions les résultats sur cette page dès qu’ils arrivent. A 00h40 (E.T) on en est là :

Au vu des premiers résultats, si vague rouge il y a, il se pourrait qu’elle soit plus petite que prévue : certains résultats sont plus serrés que prévus (à confirmer).

Gouverneurs : pas de surprise.

House : 139 Démocrates élus et 176 Républicains (il en faut 218 pour gagner). Les Républicains devraient gagner.

Sénat : les Démocrates ont pour le moment à cette heure un total de 47 sénateurs et les Républicains 47. Il faut 50 sénateurs aux Démocrates pour avoir la majorité, mais il en faudrait 51 aux Républicains pour faire basculer le sénat dans leur camp (car en cas d’égalité 50/50 c’est la voix de la vice-présidente démocrate qui fait la différence). Pour le Sénat ça va donc être très serré : si les Républicains gagnent les sièges de Géorgie et/ou d’Arizona ils devraient avoir la majorité. Il se pourrait que le résultat ne soit pas connu avant plusieurs jours car :

– En Géorgie il faut qu’un candidat ait plus de 50% pour être élu. Or à cette heure les deux candidats républicain et démocrate ont tous deux 49,00%…

– Il se pourrait que les résultats en Arizona et Nevada ne soient pas connus avant quelques jours.

– A 12h45 le résultat en Pennsylvanie était trop serré pour être certain.

Les Républicains remportent très très très largement en Floride, c’était la première nouvelle de la soirée et ce n’est pas une grande surprise, à part l’ampleur (historique) de la victoire. Voir cet article :

Une campagne déplorable

Les campagnes électorales américaines sont généralement peu dignes, mais celle-ci a été quasi-uniquement composée de messages négatifs cherchant à faire détester l’adversaire. Jamais les deux grands partis américains n’ont eu moins de programme électoral que cette année. C’est grave pour l’opposition, mais ça l’est encore plus pour la majorité, qui ne propose pas du tout de cap à suivre pour la conduite du pays. Les deux lignes principales des partis sont les suivantes : les Républicains accusent les Démocrates de favoriser l’inflation, l’immigration clandestine et la criminalité. Les Démocrates accusent les Républicains de vouloir interdire l’avortement partout, et le président Biden a traité les électeurs de Donald Trump de « semi-fascistes ».

Si les partis cherchaient à empirer la situation de divorce politique et territorial des Américains, et les tensions qui vont avec, ils ne s’y seraient pas pris autrement.

Ce manque de programme dénote aussi un changement très « managerial » dans la manière de gouverner les Etats-Unis. Les présidents semblent dans l’impossibilité de mener à bien leurs programmes (quand ils en ont un) et au bout de deux ans après leur élection ils sont totalement paralysés par une défaite quasi systématique aux « mid-terms ». Alors, que faire d’autre que du « management » (et d’insulter ses adversaires) ?

– Depuis la fin du printemps la côte de popularité de Joe Biden est la pire de tous les présidents américains (depuis le début des sondages sur l’action présidentielle après la Seconde Guerre Mondiale). Les candidats Démocrates ne sont pas aidés par cette mauvaise appréciation.

– Un grand nombre d’Américains sont en situation difficile en raison de l’inflation.

– En août nous décrivions la situation politique et économique (et rien n’a changé depuis cet article) :

Les enjeux stratégiques des mid-terms 2022 :

La Chambre des Représentants semble être promise au contrôle des Républicains (selon tous les sondages). Les Démocrates espéraient surtout pouvoir conserver le Sénat.

L’influence de Donald Trump est en jeu ce soir : il a imposé des candidats et s’ils gagnent, alors Trump annoncera vraisemblablement sa candidature à la Présidentielle de 2024 dès la semaine prochaine. Les candidats de Trump n’ont pas fait l’unanimité chez les barons républicains, étant parfois un peu trop originaux au goût de certains.

La popularité confirmée du gouverneur de Floride pourrait l’inciter à se présenter (contre Trump) à la Présidentielle.

L’ampleur de la défaite démocrate – si elle est confirmée – permettra à des voix démocrates de commencer à critiquer un peu plus le président Biden, et à prendre position pour la Présidentielle.

Si on en juge par les scores en Floride et d’autres bons résultats dans le sud, il pourrait y avoir aussi un petit rééquilibrage des votes des « minorités » en faveur des Républicains. Il faut attendre des sondages plus « affinés », mais les Afro-américains votaient déjà en 2020 un petit peu plus pour Trump que la fois précédente. Quant aux latinos, en Floride les Démocrates ont justement fait l’erreur de les considérer comme une « minorité », et ce n’est pas du tout la manière dont ils se considèrent eux-mêmes. Est-ce que ce sera le cas dans les autres Etats, ou seulement un phénomène Floridien ?

Election à la Chambre des représentants

Les 435 siège sont renouvelés ce soir. La majorité est à 218 sièges.

Elections importantes à suivre :

– New-York : Alexandria Ocasio-Cortez est réélue (démocrate) dans le 14e district

Elections sénatoriales de mi-mandat :

Il y a 100 sénateurs aux USA. Depuis deux ans les deux partis étaient à égalité 50/50. La voix qui les départagent étant celle de la vice-présidente Kamala Harris, la majorité était donc démocrate. 35 sièges sont renouvelables en 2022. Avant l’élection, les démocrates ont 34 sénateurs et les républicains en ont 29 (qui ne sont pas soumis à la réélection). Le premier arrivé à 50 emporte donc de facto le Sénat.

Elections sénatoriales à suivre :

– Ohio: le sénateur sortant démocrate Tim Ryan est battu par le trumpiste républicain J.D. Vance.

– Pennsylvanie : le démocrate John Fetterman est face au républican Mehmet Oz, personnalité TV soutenue par Trump. Les sondages annoncent un duel serré pour ce siège actuellement vacant (mais républicain). D’autant que Fetterman a été victime d’un AVC qui l’a affaibli.

– Nevada : la sénatrice sortante démocrate Catherine Cortez Masto pourrait se faire battre par le trumpiste républicain Adam Laxalt.

– Géorgie : Le sénateur sortant démocrate Raphael Warnock fait face au champion de football (trumpiste) Herschel Walker.

– Arizona: le sénateur sortant démocrate Mark Kelly affronte le trumpiste Blake Masters.

– New Hampshire: la sénatrice Maggie Hassan l’emporte face au général républicain (soutenu par Trump) Don Bolduc. Trump déclare sur Truth Social que Bolduc a perdu parce qu’il a cessé d’affirmer que Trump avait gagné en 2020.

Postes de gouverneurs d’Etats renouvelables :

Les élections gouvernatoriales à suivre :

Arkansas : sans surprise l’ancienne porte-parole de Donald Trump à la Maison Blanche, Sarah Huckabee Sanders, a été élue gouverneure.

Texas : l’espoir démocrate Beto O’Rourke est battu par le gouverneur sortant républicain Greg Abbott avec plusieurs points d’avance.

Géorgie : Le Républicain Brian Kemp largement réélu. Stacey Abrams avait perdu de peu l’élection de 2018 face à Kemp. A propos de Kemp, il avait un peu pris ses distances avec Trump ces derniers temps (comme DeSantis en Floride).

New-York : il y a eu un peu d’incertitudes récemment dans les sondages, mais la victoire de la Démocrate Kathy Hochul n’est tout de même pas une grande surprise.

Arizona : Le gouverneur républicain ne se représentant pas, le duel oppose la trumpiste républicaine Kari Lake (ex-présentatrice télé) à Katie Hobbs.

