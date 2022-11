C’est ouvert à tous : le samedi 19 novembre 2022 (entre 19h et 23h) le Club des Parents de I’Ecole Franco-Américaine de Miami (EFAM) organisera sa soirée annuelle « Vins et Fromages », au Wynwood Studio (25 nw 34th, 33127).

Pour acheter les tickets c’est ici !

Environ 200 personnes (parents, professeurs et amis) seront en attendance. L’événement sera un cocktail où les invités auront l’occasion de se retrouver et d’enchérir sur des œuvres d’art créées par les élèves de l’école ainsi que sur des produits donnés par des compagnies locales et internationales, en plus d’une tombola sur une croisière de Virgin Voyages et une semaine dans une merveilleuse maison à Park City (Utah). Tous les profits de l’événement enrichiront directement la vie des élèves de l’Ecole Franco-Américaine de Miami à travers des activités STEAM imaginatives et créatives ainsi que plusieurs célébrations au cours de l’année. Finalement, les profits seront aussi dirigés vers l’amélioration des locaux et espaces de récréations de l’école. Le Club des Parents de l’EFAM est une association à but non lucratif qui collecte des fonds pour améliorer la vie scolaire des élèves de l’EFAM. L’objectif de cette organisation est d’enrichir l’éducation des élèves en fournissant des activités parascolaires, des expériences éducatives uniques, ainsi que l’achat de matériel scolaire.

Fondée en 1995, l’EFAM est une école privée fonctionnant exclusivement sur des fonds privés (frais de scolarité). Il s’agit du premier programme d’immersion totale en français de ce type dans le sud de la Floride offrant des cours de français avec une éducation en anglais intégrée à plus de 250 élèves de la maternelle à la 5e année de l’élémentaire.

La soirée Vins et Fromages de l’Ecole Franco-Américaine de Miami est de retour! La soirée Vins et Fromages de l’Ecole Franco-Américaine de Miami est de retour!

L’évènement: Soiree Vins et Fromages 2022

Pour sa 5ème édition, la soirée Vins et Fromages présentera des œuvres d’art exceptionnelles créées par les élèves de l’EFAM en divers formats (toile peinte, mosaïque, vitrail, etc.). L’événement comprendra également une sélection de hors-d’œuvre et de vins. Les invités auront la possibilité de participer à une enchère silencieuse sur les œuvres d’art exposées ainsi que d’autres articles donnés.

Pour plus d’informations veuillez contacter Mme Racha Beitinjaneh sur l’email club@frenchschoolmiami.org

PUBLICITES :