Sud Floride – Où voir la finale France-Argentine dimanche prochain à Miami, Broward et Palm Beach

Voici une finale historique entre deux équipes extraordinaires : la France et l’Argentine. A la télé, aux USA ce sera diffusé sur Fox et FS1 (en anglais) et Telemundo et Universo (espagnol). Plus les services de streaming fuboTV, Peacock TV, Sling TV, et YouTube TV. Mais ne restez pas seuls, venez en profiter avec nous !!!!!

Voici des adresses qui nous ont confirmé diffuser le match dimanche à 10h (arrivez avant !) :

West Palm Beach :

Le restaurant français Pistache diffuse tous les matchs du Mondial, et il y aura bien des drapeaux bleu-blanc-rouges dimanche matin !

101 N Clematis St, West Palm Beach, FL 33401

(561) 833-5090

Broward :

De même chez Umberto’s (Pompano Beach) il y a toujours du monde pour les matchs !

2780 E Atlantic Blvd, Pompano Beach, FL 33062

(954) 784-7110

South Miami :

Il y avait beaucoup d’ambiance à La Pizza 1789 pour les précédents matchs, et ce sera pareil dimanche !

5840 SW 71st St, South Miami, FL 33143

(305) 763-8037

Miami Wynwood : grand rassemblement des Français

Un grand rassemblement (gratuit) est prévu au Wynwood Market Place à l’appel des associations Miami Accueil, FACC, et Union des Français de l’Etranger. Il y a 2000 places sous tente géante (et magnifique) en plein cœur de Wynwood ça va être chaud !! Ecrans géants, entrée gratuite (mais réservez sur internet et venez en avance). Ouverture des portes une quinzaine de minutes avant le match de 10h. Une bière gratuite pour ceux qui ont réservé sur internet !

2250 NW 2nd Ave, Miami, FL 33127 (c’est la même rue que les Wynwood Walls, à 150 mètres)

RESERVEZ ICI POUR CET EVE : www.eventbrite.com/e/watch-the-cup-watch-party-final-tickets-479752912877

Ambiance à la demi-finale au Wynwood Marketplace :

Ambiance à la demi-finale au Wynwood Marketplace Ambiance à la demi-finale au Wynwood Marketplace Ambiance à la demi-finale au Wynwood Marketplace :

Vous vous demandiez où voir le match France-Argentine à Miami entre Français ? Vous avez la réponse !