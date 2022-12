Il existe déjà depuis longtemps à Miami Beach un « World Erotic Art Museum », assez intéressant et consacré, comme son nom l’indique, aux œuvres d’art évoquant les choses érotiques. Mais la Magic City avait désespérément besoin d’en avoir un second ! Ce sera donc le « Sex Museum » qui est annoncé pour 2023 dans le quartier de Allapattah. On attendait de ce quartier d’entrepôts proche de Wynwood qu’il devienne un nouveau « quartier des artistes », et il faut espérer qu’il ne soit pas en cours de transformation en « quartier du n’importe quoi commercial ». Le Sex Museum sera une extension de celui qui existe à New-York depuis 2002. « Le Museum of Sex a lancé plus de 40 expositions consacrées à la préservation, à la présentation et à la célébration de l’importance culturelle de la sexualité humaine », assure le communiqué de presse. « Ses expositions et ses programmes couvrent des genres qui reflètent la complexité vibrante de la sexualité humaine, reliant le présent au passé et équilibrant le sérieux et le ludique. » C’est donc une présentation un peu moins « artistique » que celui de Miami Beach.

Le bâtiment de 32 000 pieds carrés de Miami ouvrira toutefois avec des expositions, et en l’occurence avec la première expo solo dans un musée américain pour l’artiste japonais Hajime Sorayama, et une rétrospective sur la conception et la commercialisation des produits de santé sexuelle des années 1920 jusqu’à nos jours. Les visiteurs découvriront également une édition améliorée de l’installation du musée « Super Funland: Journey into the Erotic Carnival ». Il s’agit d’une installation permanente et immersive qui « divertit les visiteurs à New York depuis son lancement en 2019. Inspirée par les origines charnelles décadentes du carnaval remontant à la Bacchanale romaine, l’installation multicouche présente une une «foire de carnaval» immersive proposant des divertissements et des jeux éblouissants qui jouent sur les sensations sexuelles, l’humour et la décadence. »

Allez, Miami n’est pas la plus ancienne des villes américaines, et elle a vraiment beaucoup de monde à distraire, donc il faut de l’offre… et si vous êtes intéressés pour aller admirer des godmichés vintage, c’est votre vie !

www.museumofsex.com/locations/miami/

PUBLICITE :