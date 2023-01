Résolution pour le Nouvel An 2023: Un peu de méfiance, s’il vous plaît, quand on travaille aux USA ! (La Chronique de David S. Willig)

Les Etats-Unis d’Amérique ont toujours attiré des personnes du monde entier, soit pour échapper à la répression politique, soit pour l’appât d’un gain pécuniaire. Cela fait partie de son histoire, pour le meilleur et pour le pire !

En conséquence, la ruée vers l’Amérique a attiré toutes sortes d’opportunistes. A l’heure actuelle, on voit encore, ou toujours, des gens qui viennent « faire leur trou », et leur fortune dans la technologie en Californie, ou bien l’immobilier en Floride. Un bon nombre d’entrepreneurs étrangers ont pris le goût pour ce genre d’activité, à tous les niveaux.

Pour un investisseur ou un entrepreneur individuel, ce genre d’activité est en particularité empreinte de risques. Il y a toujours le risque de faire un mauvais choix, mais aussi des risques intrinsèques au marché.

Il y a le risque, aussi, de devenir victime. Victime d’insouciance, de négligence ou pire encore. Trop souvent, hélas, il s’agit de pratiques douteuses des autres acteurs qui interviennent pour boucler une affaire.

A la base de ce problème se trouve le trop plein de confiance. Une leçon qu’on peut tirer de l’actualité de la technologie, avec les fuites de courriels et messages privés sur les réseaux sociaux piratés et les tournages clandestins par téléphone portable et caméras cachées : on se rend bien compte qu’il n’est pas toujours clair de savoir à qui on peut faire confiance.

N’oubliez jamais non plus qu’aux Etats-Unis les transactions sont beaucoup plus encadrées par les contrats que par la loi (si on compare avec un pays comme la France, par exemple).

En tout cas, pour le nouvel an, je vous en prie, Cher Lecteur, méfiez-vous des histoires à dormir debout et des vendeurs trop enthousiastes! Si vous avez le moindre doute, appelez Me. David avant qu’il ne soit trop tard. En amont, il est plus facile d’épargner des pertes importantes, car en aval, pour récupérer de l’argent, c’est beaucoup plus compliqué, et plus coûteux.

