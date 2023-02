Le point sur l’immobilier aux USA et en Floride

L’envolée des taux d’intérêts (toujours à près de 7%) a provoqué un fort ralentissement des ventes aux Etats-Unis, aussi bien dans le neuf que dans l’ancien. Mais en revanche les prix n’ont pas beaucoup baissé. Ca baisse et ça va baisser dans certains endroits, mais comme il y a peu d’inventaire actuellement aux Etats-Unis, il y a peu de chances que ça baisse beaucoup.

Ceux qui ne connaissent pas le marché anticipaient une baisse sur les Etats fortement demandés, comme la Floride et le Texas. Or, c’est précisément parce qu’ils sont fortement demandés qu’ils ont progressé. Et ils sont TOUJOURS fortement demandés (et il n’y a pas de raison que ça change dans les années à venir). La correction du marché, même si elle pourrait être très lente, devrait se faire dans les métropoles géantes qui perdent des habitants.

En tout cas pour le moment il n’y a pas signe de crach et donc pas de conséquence envisageables sur l’immobilier (comme par exemple une inflation qui mettrait les Américains dans l’impossibilté de payer leurs traites et ainsi mettre un grand nombre de biens sur le marché, comme ce fut le cas de la crise des Subprimes en 2008). Les experts parient plutôt sur une baisse de quelques pourcents durant l’année mais, encore une fois, pas dans les Etats comme la Floride où on s’attend plutôt à une stabilité des prix.

Dans la liste des agglomérations des USA accueillant le plus de personnes ayant changé d’agglomération, cinq des dix agglos accueillant le plus de mouvement sont dans la moitié sud de Floride (Miami, Tampa, Cape Coral, Sarasota et Orlando).

https://www.foxbusiness.com/lifestyle/despite-cooling-us-housing-market-florida-still-top-spot-americans-looking-move-study

