Démultiplication des crocodiles en Floride

En 1975, la population de crocodiles américains en sud Floride était estimée à seulement 300 individus. Aujourd’hui la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission assure qu’ils sont entre 1500 et 2000 spécimens. Les crocodiles américains sont toujours classés ici en espèce menacée… mais c’est quand même déjà mieux. Ca ne va cependant pas sans mal : plus il y en a et plus il y aura d’accidents liés à leur présence. Même s’ils sont nombreux en bordure côtière des Everglades, ils sont désormais aperçus beaucoup plus au nord, par exemple dans les comtés de Pinellas ou de Brevard, et ils peuvent s’aventurer dans les cadeaux, proches des habitions. Ils sont généralement assez timides avec les humains mais… mieux vaut ne pas leur marcher sur la queue !

D’une couleur gris-vert (alors que les alligators sont noirs et présents en eau douce) ils ont aussi le nez plus rond, et se réchauffent souvent au soleil, parfois la gueule ouverte, durant le jour.

Quelle est donc la différence entre 1975 et nos jours ? Difficile de dire si les changements climatiques ont joué. Mais il se pourrait que ce soit une centrale nucléaire, celle de Homestead (dans les Everglades, au sud de Miami) qui ait sauvé l’espèce. Créée en 1970, elle pompe l’eau de mer dans un circuit gigantesque, afin de refroidir ses réacteurs. Et elle rejette dans la baie une eau évidemment réchauffée. Dès 1978, plusieurs nids sont repérés proche du rejet d’eau chaude. En 2021 il y avait 27 emplacements de nidification où sont nés 565 crocos !!!

Pour sa part, l’estimation du nombre de panthères de Floride remonte aussi et il est supérieur à 200 depuis les environs de l’année 2010, même si les autorités sont très prudentes. Plus les panthères sont nombreuses et plus elles sont victimes d’accidents avec des voitures, ce qui constitue une malheureuse régulation naturelle.

PUBLICITE :