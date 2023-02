Grande nouvelle : Natbank ouvre une succursale à Naples (Floride) !

«C’est la première fois qu’une banque avec des employés francophones va ouvrir sur la côte ouest de la Floride», précise Martine Boulay, présidente de Natbank, banque déjà présente à Hollywood, Pompano Beach et Boynton Beach depuis 1994. «Quelle belle façon que de souligner nos presque 30 ans que de s’installer sur la Côte Ouest !»

Ce qui nous paraît ici important de souligner en premier lieu, c’est qu’après des années de bouleversements liés à la pandémie, la présence des francophones a continué de s’accroître. «Oui nous avons désormais une demande suffisante; et même nécessaire pour ouvrir une succursale afin de servir nos clients, aussi bien les Snowbirds que les résidents francophones et leurs entreprises dans la région sud-ouest, entre Sarasota et Naples », explique Mme Boulay. « Il n’y a pas de « déplacement des Québécois » depuis la côte est, mais vraiment année après année nous avons compté beaucoup d’arrivées, avec un rajeunissement très sensible, et des personnes qui viennent bien sûr du Québec mais aussi de l’Ontario ou du Nouveau-Brunswick. Les Français suivent la même tendance : ils ne sont pas tous à Miami !

La succursale sera sur la 5th, une avenue symbolique de Naples, à trois blocs de la mer. Il y aura quatre employés parlant français, un guichet automatique à l’extérieur, une salle de réunion qui nous permettra de créer parfois des événements, car nous comptons bien sûr avoir un impact positif au cœur de la communauté et de son développement. Nous aurons aussi des places de parking gratuites. » Le bâtiment est aussi beau qu’est la rue la plus chic de la ville, « et c’était déjà auparavant une banque, donc ça a facilité notre implantation ».

Cette succursale va proposer la même gamme de solutions que dans les autres villes où est Natbank : offre numérique, solutions bancaires, et possibilités de financement (y compris pour les entreprises). « La succursale est spacieuse, et elle sera moderne avec les nouveaux concepts développés par la BNC. »

Et, pour revenir aux mouvements de populations francophones, est-ce que ces dernières années le taux de change n’a pas joué négativement contre le passage de la frontière par les Canadiens ? « Nous sentons vraiment un intérêt qui ne se dément pas pour la Floride, les clients rajeunissent aussi et redécouvrent le Sunshine State, dans différents comtés de la Floride. Nous avons réalisé une très bonne année en 2022, et c’est pourquoi nous poursuivons notre mission d’être là où nos clients choisissent de s’établir en Floride. L’arrivée sur la Côte Ouest représente pour Natbank une autre opportunité de démontrer à nos clients : nous sommes à votre écoute, nous sommes là pour répondre à l’évolution vos besoins et votre expérience est primordiale pour nous! Que ce soit en personne, dans nos succursales, ou encore à distance, puisque toutes nos solutions sont également disponibles en ligne. L’augmentation du coût de la vie a eu lieu dans les deux pays donc le problème est relativement similaire et, pour le taux de change, les clients sont éduqués et ils choisissent le moment le plus propice afin de changer la somme d’argent dont ils auront besoin lors de leur séjour. Sur certains sites internet de taux de change il est même possible de fixer des alertes. En août 2021, par exemple, un bon nombre de nos clients ont changé des dollars en prévision d’une, deux et parfois même trois années qu’ils allaient passer avec nous en Floride. »

Autre bonne nouvelle : vous trouverez à la succursale de Naples des journaux francophones, dont Le Courrier des Amériques !

Natbank sera au 401 Fifth Ave à Naples

1-800-205-9992