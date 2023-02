Inter Miami : Shanyder Borgelin promu en équipe première !

Shanyder Borgelin, jeune attaquant de 21 ans natif de Margate (Floride) et néanmoins international haïtien vient d’être promu de l’équipe II à l’équipe première de l’Inter Miami CF. Il a déjà joué trois fois avec la sélection haïtienne, et l’an passé il a planté 14 buts avec l’équipe 2 de Miami. Cette saison il va pouvoir aiguiser les attaques en parlant français avec Corentin Jean, arrivé (depuis le FC Lens) l’été dernier.

Autre nouvelles : les Hérons ont acquis plusieurs autres joueurs, mais malheureusement l’Inter Miami a aussi laissé partir Alejandro Pozuelo vers un club turc. Lors de son passage rapide en fin de saison à Miami, il avait su dynamiser l’équipe et dynamiter les défenses adverses.

Quatre mois et demi avant la fin de son contrat à Paris, Lionel Messi n’a toujours pas signé où que ce soit pour la prochaine saison… Si quelqu’un a 30 millions par an à mettre sur la table… Des clubs des émirats sont prêts à les débourser. Un retour à Barcelone pourrait évidemment tenter Messi. Mais il ne serait pas non plus étonnant que « la pulga » pause ses crampons à Fort Lauderdale (depuis le temps qu’on en parle !). Messi serait mieux titulaire ici que remplaçant au Barça !

