Trump à Waco (TX) samedi : l’incroyable symbole anti-gouvernemental

Donald J Trump a prévu de tenir son premier grand rassemblement de la nouvelle campagne électorale à Waco au Texas. Sauf… s’il est arrêté, puisque l’ex-président a assuré avoir été prévenu de l’arrivée « mardi » de la police, ce qui pourrait bien se produire de manière imminente. Car ça n’est pas arrivé dans la journée de mardi, mais un juge de New-York souhaite effectivement inculper M. Trump pour n’avoir pas déclaré durant sa campagne électorale 130000$ qui auraient été remis à son avocat en 2016 afin « d’acheter le silence » d’une actrice pornographique connue sous le nom de « Stormy Daniel ». Une inculpation ou une condamnation sur ces chefs n’empêcheraient pas Donald Trump d’être candidat, mais en tout cas il serait le premier ex-président de l’histoire à être arrêté !

Trump ayant déjà connu un raid du FBI à son domicile de Floride en Septembre 2022, il compte apparemment dénoncer « l’instrumentalisation de la police », et d’une manière pour le moins symbolique en se rendant à Waco. Il y a exactement 30 ans, le 28 février 1993, le FBI débutait là-bas le siège de la secte des « Branch Davidians », qui allait durer 51 jours et se terminer le 19 avril par le massacre de 86 hommes, femmes et enfants : l’un des plus grands drames du XXe siècle aux Etats-Unis. Il en résultat pour la première fois une défiance contre le FBI, et plus généralement contre le gouvernement fédéral. Trump amplifie donc son discours du passé, ne se considérant pas comme faisant partie d’un « Marécage » gouvernemental qu’il souhaitait déjà « assécher » en 2015. Trump n’en est pas à son premier paradoxe, mais c’est ici un ancien président qui tient un discours « anti-gouvernemental ».

Dans une vidéo publiée mardi 21 mars, Trump a promis qu’en cas de réélection il s’en prendrait à « l’Etat profond » et remplacerait 100 000 fonctionnaires de Washington par « des patriotes qui aiment l’Amérique ».

#AGENDA47: President Trump's plan to DISMANTLE the deep state, FIRE the rogue bureaucrats and career politicians in Washington, and return our government to the AMERICAN PEOPLE.

The corrupt establishment is fighting President Trump because President Trump fights for YOU! pic.twitter.com/qSorLPmsa1

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) March 21, 2023